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У Кременчуці місцева влада закупила ноутбуки за захмарною ціною: деталі

16 серпня 2023 14:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Кременчуці місцева влада закупила ноутбуки по захмарній ціні: деталі
Закупівля ноутбуків. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кременчуцькій міській раді, що на Полтавщині, купили 15 ноутбуків по завищеній вартості. Це зробили без проведення тендеру з позначкою "Українська визвольна війна".

Про це стало відомо з оголошення на сайті державних закупівель "Prozorro", пише "Полтавська хвиля".

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Скільки заплатили за ноутбуки

Загальна вартість ноутбуків "Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38)" сягає 1 486 080 гривень. Якщо порахувати, то один пристрій коштує 99 072 гривень.

Хто став продавцем

"Єдиним учасником аукціону стало товариство з обмеженою відповід­альністю "АКТИВБУД-М" зареєстроване 23 червня 2022 року. Основним видом діяльності компанії вказана оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Серед інших видів діяльності у списку є й оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення", — зазначили у повідомленні.

Скриншот тендеру 
Скриншот тендеру 

Яка середня ціна гаджетів

Своєю чергою ціна ноутбуків на ринку є значно нижчою — від 44 499 до 85 713 грн.

Ціни на ноутбук. Фото: Полтавська хвиля

Що кажуть у мерії

Журналісти видання намагалися телефоном поговорити з мером Кременчука Віталієм Малецьким, проте він не прокоментував цю закупівлю та відмовився спілкуватися. 

Нагадаємо, раніше Міноборони України уклало контракт із турецькою компанією на закупівлю зимового одягу для військових восени 2022 року. Журналісти провели розслідування, в ході якого виявили, що куртки з "камуфляжних" стали "зимовими" та подорожчали втричі.

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