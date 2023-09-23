Аренда квартир в сентябре — в Киеве снова подорожало жилье

Ключи от квартиры. Фото: Unplush

В конце сентября 2023 года в Киеве на рынке аренды недвижимости выросли цены. Однако снять квартиру можно дешевле в ряде районов.

Соответствующие аналитические данные приводит портал M2bomber.

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Согласно этим данным, за последний месяц цены на арендуемое жилье повысились более чем на 2,5 тыс. гривен. До этого в среднем стоило 14,86 тыс. гривен, сейчас — 17,5 тыс. гривен.

За последние шесть месяцев стоимость аренды выросла на 5,6 тысячи гривен.

Источник: M2bomber

Однокомнатные квартиры чаще всего предлагают снять за 15,2 тысячи гривен — на портале насчитывается 7,9% объявлений. Встречаются чаще других следующие цены:

8,8 тыс. гривен, 10,4 тыс. гривен — 7,1%;

7,2 тыс. гривен — 6,4%.

Двухкомнатная квартира в столице стоит 15 тыс. гривен и 18 тыс. гривен — таких предложений на портале больше всего (7,3%). Чуть меньше более дешевых вариантов:

13 тыс. гривен — 5,7%;

9 тыс. гривен, 20 тыс. гривен — 5,2%.

Трехкомнатные квартиры чаще всего сдают за 30 тыс. гривен (10,3% объявлений). Есть и более низкие цены:

15,6 тыс. гривен — 7,4%;

12 тыс. гривен — 6,6%.

Ценовая разница по районам столицы

По информации портала, самые низкие средние цены:

в Деснянском районе столицы — 12 тыс. гривен;

в Подольском — 12,5 тыс. гривен;

в Дарницком — 14 тыс. гривен;

в Оболонском — 14,25 тыс. гривен;

в Днепровском — 14,5 тыс. гривен;

в Святошинском — 14,5 тыс. гривен.

Самые дорогие предложения квартир:

в Печерском районе — 31,4 тыс. гривен;

в Шевченковском — 26,1 тыс. гривен;

в Голосеевском — 21,5 тыс. гривен;

в Соломенском — 19,9 тыс. гривен.

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