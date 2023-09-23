Аренда квартир в сентябре — в Киеве снова подорожало жилье

В Киеве подорожала аренда квартир: за сколько можно снять жилье в сентябре
В конце сентября 2023 года в Киеве на рынке аренды недвижимости выросли цены. Однако снять квартиру можно дешевле в ряде районов.
Соответствующие аналитические данные приводит портал M2bomber.
Как изменилась аренда в Киеве
Согласно этим данным, за последний месяц цены на арендуемое жилье повысились более чем на 2,5 тыс. гривен. До этого в среднем стоило 14,86 тыс. гривен, сейчас — 17,5 тыс. гривен.
За последние шесть месяцев стоимость аренды выросла на 5,6 тысячи гривен.
Однокомнатные квартиры чаще всего предлагают снять за 15,2 тысячи гривен — на портале насчитывается 7,9% объявлений. Встречаются чаще других следующие цены:
- 8,8 тыс. гривен, 10,4 тыс. гривен — 7,1%;
- 7,2 тыс. гривен — 6,4%.
Двухкомнатная квартира в столице стоит 15 тыс. гривен и 18 тыс. гривен — таких предложений на портале больше всего (7,3%). Чуть меньше более дешевых вариантов:
- 13 тыс. гривен — 5,7%;
- 9 тыс. гривен, 20 тыс. гривен — 5,2%.
Трехкомнатные квартиры чаще всего сдают за 30 тыс. гривен (10,3% объявлений). Есть и более низкие цены:
- 15,6 тыс. гривен — 7,4%;
- 12 тыс. гривен — 6,6%.
Ценовая разница по районам столицы
По информации портала, самые низкие средние цены:
- в Деснянском районе столицы — 12 тыс. гривен;
- в Подольском — 12,5 тыс. гривен;
- в Дарницком — 14 тыс. гривен;
- в Оболонском — 14,25 тыс. гривен;
- в Днепровском — 14,5 тыс. гривен;
- в Святошинском — 14,5 тыс. гривен.
Самые дорогие предложения квартир:
- в Печерском районе — 31,4 тыс. гривен;
- в Шевченковском — 26,1 тыс. гривен;
- в Голосеевском — 21,5 тыс. гривен;
- в Соломенском — 19,9 тыс. гривен.
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