Оренда квартир у вересні — у Києві знову подорожчало житло

Ключі від квартири. Фото: Unplush

Наприкінці вересня 2023 року в Києві на ринку оренди нерухомості зросли ціни. Проте винайняти квартиру можна дешевше у низці районів.

Відповідні аналітичні дані наводить портал M2bomber.

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Згідно з цими даними, за останній місяць ціни на орендоване житло підвищились на понад 2,5 тис. гривень. До цього у середньому коштувало 14,86 тис. гривень, зараз — 17,5 тис. гривень.

За останні шість місяців вартість оренди зросла на 5,6 тис. гривень.

Джерело: M2bomber

Однокімнатні квартири найчастіше пропонують зняти за 15,2 тис. гривень — на порталі налічується 7,9% відповідних оголошень. Зустрічаються частіше за інших такі ціни:

8,8 тис. гривень, 10,4 тис. гривень — 7,1%;

7,2 тис. гривень — 6,4%.

Двокімнатна квартира у столиці коштує 15 тис. гривень та 18 тис. гривень — таких пропозицій на порталі найбільше (7,3%). Трохи менше дешевших варіантів:

13 тис. гривень — 5,7%;

9 тис. гривень, 20 тис. гривень — 5,2%.

Трикімнатні квартири найчастіше здають за 30 тис. гривень (10,3% оголошень). Є й нижчі ціни:

15,6 тис. гривень — 7,4%;

12 тис. гривень — 6,6%.

Цінова різниця за районами столиці

За інформацією порталу, найнижчі середні ціни:

у Деснянському районі столиці — 12 тис. гривень;

у Подільському — 12,5 тис. гривень;

у Дарницькому — 14 тис. гривень;

у Оболонському — 14,25 тис. гривень;

у Дніпровському — 14,5 тис. гривень;

у Святошинському — 14,5 тис. гривень.

Найдорожчі пропозиції квартир:

у Печерському районі — 31,4 тис. гривень;

у Шевченківському — 26,1 тис. гривень;

у Голосіївському — 21,5 тис. гривень;

у Солом'янському — 19,9 тис. гривень.

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