Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow У Києві подорожчала оренда квартир: за скільки можна винайняти житло у вересні arrow

У Києві подорожчала оренда квартир: за скільки можна винайняти житло у вересні

23 вересня 2023 10:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оренда квартир у вересні — у Києві знову подорожчало житло
Ключі від квартири. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Наприкінці вересня 2023 року в Києві на ринку оренди нерухомості зросли ціни. Проте винайняти квартиру можна дешевше у низці районів.

Відповідні аналітичні дані наводить портал M2bomber.

Читайте також:

Як змінилась оренда у Києві

Згідно з цими даними, за останній місяць ціни на орендоване житло підвищились на понад 2,5 тис. гривень. До цього у середньому коштувало 14,86 тис. гривень, зараз — 17,5 тис. гривень.

За останні шість місяців вартість оренди зросла на 5,6 тис. гривень.

 

оренда квартир
Джерело: M2bomber

Однокімнатні квартири найчастіше пропонують зняти за 15,2 тис. гривень — на порталі налічується 7,9% відповідних оголошень. Зустрічаються частіше за інших такі ціни:

  • 8,8 тис. гривень, 10,4 тис. гривень — 7,1%;
  • 7,2 тис. гривень — 6,4%.

Двокімнатна квартира у столиці коштує 15 тис. гривень та 18 тис. гривень — таких пропозицій на порталі найбільше (7,3%). Трохи менше дешевших  варіантів:

  • 13 тис. гривень — 5,7%;
  • 9 тис. гривень, 20 тис. гривень — 5,2%.

Трикімнатні квартири найчастіше здають за 30 тис. гривень (10,3% оголошень). Є й нижчі ціни:

  • 15,6 тис. гривень — 7,4%;
  • 12 тис. гривень — 6,6%.

Цінова різниця за районами столиці

За інформацією порталу, найнижчі середні ціни:

  • у Деснянському районі столиці — 12 тис. гривень;
  • у Подільському — 12,5 тис. гривень;
  • у Дарницькому — 14 тис. гривень;
  • у Оболонському — 14,25 тис. гривень;
  • у Дніпровському — 14,5 тис. гривень;
  • у Святошинському — 14,5 тис. гривень.

Найдорожчі пропозиції квартир:

  • у Печерському районі — 31,4 тис. гривень;
  • у Шевченківському — 26,1 тис. гривень;
  • у Голосіївському — 21,5 тис. гривень;
  • у Солом'янському — 19,9 тис. гривень.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.

Також ми писали, що в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз