В Киеве компания вернула в бюджет почти 30 млн гривен

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Киеве коммерческая фирма вернет в госбюджет свыше 28,6 млн гривен необоснованно полученных финансов. Соответствующее решение принял Верховный Суд.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Сообщается, что прокуроры убедительно отстояли свои аргументы в Верховном Суде, обеспечив успешное принятие решения, касающегося возврата более чем 28,6 млн гривен несправедливо полученных средств от коммерческой организации в фавор государства. При этом, выполняя свои конституционные обязанности, прокуроры столичной прокуратуры выявили нарушение государственных интересов при выделении финансов из бюджета предприятию.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по конкретной бюджетной программе назначило средства госбюджета коммерческому актору для возмещения затрат на приобретение посадочных материалов (ореховых саженцев)", — говорится в сообщении.

Однако было выявлено, что указанная коммерческая структура получила государственные финансирование, игнорируя законодательные требования (без соответствующих юридических оснований).

Иск о взыскании денег

Также сообщается, что прокурор предъявил иск к Хозяйственному суду города Киева о взыскании указанных средств с коммерческой организации. Суд первой инстанции в апреле 2023 отказал в удовлетворении иска прокурора без аргументации.

Тем не менее Северный апелляционный экономический суд в июле этого года признал аргументы прокурора убедительными, отменил вердикт суда первой инстанции и наложил на коммерческую структуру обязанность выплатить в государственную казну более 28,6 млн гривен.

Напомним, что в пятницу, 6 октября началось заседание Киевского апелляционного суда по делу о защите олигарха Игоря Коломойского. При этом адвокаты подсудимого просят отменить увеличение залога на сумму в 3,9 млрд гривен.