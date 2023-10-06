У Києві компанія повернула до бюджету майже 30 млн гривень

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У Києві комерційна фірма поверне до держбюджету понад 28,6 млн гривень необґрунтовано отриманих фінансів. Відповідне рішення ухвалив Верховний Суд.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Повідомляється, що прокурори переконливо відстояли свої аргументи у Верховному Суді, забезпечивши успішне ухвалення рішення щодо повернення більш ніж 28,6 млн гривень несправедливо отриманих коштів від комерційної організації у фавор держави. При цьому виконуючи свої конституційні обов'язки, прокурори столичної прокуратури виявили порушення державних інтересів при виділенні фінансів з бюджету підприємству.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України за конкретною бюджетною програмою призначило кошти держбюджету комерційному акторові для відшкодування витрат на придбання посадкових матеріалів (горіхових саджанців)", — йдеться у повідомленні.

Проте було виявлено, що вказана комерційна структура отримала державне фінансування, ігноруючи законодавчі вимоги (без юридичних підстав).

Позов про стягнення грошей

Також повідомляється, що прокурор подав позов до Господарського суду міста Києва про стягнення зазначених коштів із комерційної організації. Суд першої інстанції у квітні 2023 року відмовив у задоволенні позову прокурора без аргументації.

Проте Північний апеляційний економічний суд у липні цього року визнав аргументи прокурора переконливими, скасував вердикт суду першої інстанції та наклав на комерційну структуру обов'язок виплатити до державної скарбниці понад 28,6 млн гривень.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 6 жовтня, розпочалося засідання Київського апеляційного суду у справі про захист олігарха Ігоря Коломойського. При цьому адвокати підсудного просять скасувати збільшення застави на суму 3,9 млрд гривень.