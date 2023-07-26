Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Хмельницком выделили полмиллиона гривен, чтобы посадить несколько деревьев на пяти улицах arrow

В Хмельницком выделили полмиллиона гривен, чтобы посадить несколько деревьев на пяти улицах

26 июля 2023 14:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Хмельницком выделили полмиллиона гривен, чтобы посадить несколько деревьев на пяти улицах
Люди высаживают деревья. Фото: podillyanews
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Хмельницком местные власти выделили более полумиллиона, чтобы посадить несколько деревьев на пяти улицах. Там утверждают, что это все для благоустройства населённых пунктов региона.

Соответствующие закупки появились на сайте Prozorro.

Читайте также:

Деревья за полмиллиона: на что тратят средства в Хмельницком

За средства бюджета Хмельницкого городского территориального общества в городе решили закупить деревья на сумму 527 911 грн и высадить их на пяти улицах города, а именно:

  • по ул. Проскуровского Подполья,
  • ул. Черновола,
  • ул. Героев Мариуполя,
  • ул. Подольской,
  • ул. Проскуровской.

Там утверждают, что закупка деревьев на такую сумму необходима для улучшения благоустройства города.

скриншот
Закупки на Prozorro. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что управление образования Днепровской районной государственной администрации в городе Киеве из-за государственных закупок провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях. На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен. Закупить решили настольные игры и обучающие конструкторы для детей, которые они могут использовать во время воздушных тревог.

Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также на Закарпатье в одном из сел планируют построить футбольное поле за 42 млн. грн. В то же время в селе живет всего 4 тысячи человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз