В Хмельницком выделили полмиллиона гривен, чтобы посадить несколько деревьев на пяти улицах

Люди высаживают деревья. Фото: podillyanews

В Хмельницком местные власти выделили более полумиллиона, чтобы посадить несколько деревьев на пяти улицах. Там утверждают, что это все для благоустройства населённых пунктов региона.

Соответствующие закупки появились на сайте Prozorro.

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За средства бюджета Хмельницкого городского территориального общества в городе решили закупить деревья на сумму 527 911 грн и высадить их на пяти улицах города, а именно:

по ул. Проскуровского Подполья,

ул. Черновола,

ул. Героев Мариуполя,

ул. Подольской,

ул. Проскуровской.

Там утверждают, что закупка деревьев на такую сумму необходима для улучшения благоустройства города.

Закупки на Prozorro. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что управление образования Днепровской районной государственной администрации в городе Киеве из-за государственных закупок провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях. На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен. Закупить решили настольные игры и обучающие конструкторы для детей, которые они могут использовать во время воздушных тревог.

Добавим, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Также на Закарпатье в одном из сел планируют построить футбольное поле за 42 млн. грн. В то же время в селе живет всего 4 тысячи человек.