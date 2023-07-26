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У Хмельницькому виділили півмільйона гривень, щоб посадити кілька дерев на п'яти вулицях

26 липня 2023 14:22
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У Хмельницькому виділили півмільйона гривень, щоб посадити кілька дерев на п'яти вулицях
Люди висаджують дерева. Фото: podillyanews
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Хмельницькому місцева влада виділила понад півмільйона, щоб посадити кілька дерев на п'яти вулицях. Там стверджують, що це все для благоустрою населених пунктів регіону.

Відповідні закупівлі з'явились на сайті Prozorro

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За кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади у місті вирішили закупити дерева на суму 527 911 грн та висадити їх на п'яти вулицях міста, а саме:

  • на вул. Проскурівського Підпілля,
  • вул. Чорновола,
  • вул. Героїв Маріуполя,
  • вул. Подільській,
  • вул. Проскурівській.

Там стверджують, що закупівля дерев на таку суму потрібна для покращення благоустрою міста.

скріншот
Закупівлі на Prozorro. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві через державні закупівлі провело тендер на конструктори для гри в укриттях. На дитячі іграшки вони витратили майже один мільйон гривень. Закупити вирішили настільні ігри та навчальні конструктори для дітей, які вони можуть використовувати під час повітряних тривог.

Додамо, що нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Також на Закарпатті в одному із сіл планують побудувати футбольне поле за 42 млн грн. Водночас у селі живе всього 4 тисячі людей. 

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