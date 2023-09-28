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В Кабмине рассказали, сколько денег нужно для разминирования территорий Украины

28 сентября 2023 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Кабмине рассказали, сколько денег нужно для разминирования территорий Украины
Разминирование территории Украины. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для полного разминирования территории Украины необходимо 37 миллиардов долларов. Это только предварительные оценки Международного банка.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телемарафона.

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Немчинов рассказал, что по предварительным оценкам Международного банка для полного разминирования Украины необходимо около 37 миллиардов долларов.

"В Украине потенциально загрязнены более четверти территорий — 174 тысячи квадратных километров вместе с оккупированными территориями… К разминированию сейчас доступно около 40 тысяч километров квадратных", добавил он.

Напомним, из-за войны в Украине большинство лесов остаются заминированными. Саперы понемногу разминируют территорию. Теперь свободно посещать леса можно в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а в семи регионах доступ остается ограниченным.

Кроме того, мы писали, что до конца года в Николаевской области планируют разминировать 85 гектаров земли. Уже разминировано 60 тысяч гектаров, а с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Николаевской области были заминированы 288 тысяч гектаров.

Добавим, что харьковские производители изобрели первую украинскую машину для разминирования территорий. Она уже получила сертификат и проходит тестирование.

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