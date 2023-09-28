В Кабмине рассказали, сколько денег нужно для разминирования территорий Украины
Для полного разминирования территории Украины необходимо 37 миллиардов долларов. Это только предварительные оценки Международного банка.
Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телемарафона.
Разминирование Украины: сколько средств нужно
Немчинов рассказал, что по предварительным оценкам Международного банка для полного разминирования Украины необходимо около 37 миллиардов долларов.
"В Украине потенциально загрязнены более четверти территорий — 174 тысячи квадратных километров вместе с оккупированными территориями… К разминированию сейчас доступно около 40 тысяч километров квадратных", — добавил он.
Напомним, из-за войны в Украине большинство лесов остаются заминированными. Саперы понемногу разминируют территорию. Теперь свободно посещать леса можно в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а в семи регионах доступ остается ограниченным.
Кроме того, мы писали, что до конца года в Николаевской области планируют разминировать 85 гектаров земли. Уже разминировано 60 тысяч гектаров, а с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Николаевской области были заминированы 288 тысяч гектаров.
Добавим, что харьковские производители изобрели первую украинскую машину для разминирования территорий. Она уже получила сертификат и проходит тестирование.