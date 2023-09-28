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У Кабміні розповіли, скільки грошей потрібно для розмінування територій України

28 вересня 2023 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Кабміні розповіли, скільки грошей потрібно для розмінування територій України
Розмінування територій України. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Для повного розмінування територій України необхідно 37 мільярдів доларів. Це лише попередні оцінки Міжнародного банку.

Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону. 

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Немчінов розповів, що за попередніми оцінками Міжнародного банку для повного розмінування України необхідно близько 37 мільярдів доларів. 

"В Україні потенційно забруднені є понад чверть територій — 174 тисячі квадратних кілометрів разом з окупованими територіями… До розмінування зараз доступні близько 40 тисяч кілометрів квадратних", — додав він.

Нагадаємо, через війну в Україні більшість лісів залишаються замінованими. Сапери потроху розміновують територію. Тепер вільно відвідувати ліси можна в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а у семи регіонах доступ залишається обмеженим.

Окрім того, ми писали, що до кінця року у Миколаївській області планують розмінувати 85 га землі. Наразі вже розміновано 60 тисяч гектарів, а з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Миколаївщині були заміновані 288 тисяч гектарів.

Додамо, що харківські виробники винайшли першу українську машину для розмінування територій. Вона вже отримала сертифікат та проходить тестування. 

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