В Баштанке в Николаевской области отстроят больницу за 311 млн с наценками

Разрушена больница в Баштанке Николаевской области. Фото: google.com

В селе Баштанка Николаевской области состоится реконструкция больницы на общую сумму 311 млн. грн. Соответствующие договоры подписаны с ООО "Югстрой Николаев Лтд" по результатам тендеров.

Об этом говорится в первом и втором тендере на сайте Prozorro.

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Что произошло с больницей

В апреле 2022 года многопрофильная больница в Баштанке попала под ракетный обстрел россиян. В результате атаки повреждения получили здание поликлиники, родильное отделение и отделение хирургии.

Сроки реконструкции

Здание больницы по адресу ул. Юбилейная, 3 должны быть восстановлены до конца 2024 года. Реконструкция здания поликлиники будет стоить 180 млн грн, а реконструкция лечебного корпуса – 131 млн грн. Строительные работы будут оплачиваться в течение недели после их выполнения.

Что не так с объявленной ценой

Как пишет издание Наши Деньги, стоимость бетона и стали в итоговых сведениях ресурсов оказалась выше рыночной. При этом в смете отдельно указана стоимость доставки на расстояние 80 км (соответствует расстоянию до Николаева) в размере 2391 грн за кубометр.

К примеру, смеси бетонные готовые тяжелые С20/25 учли по 5 820 грн/куб. м (цены указаны по НДС, на скриншоте — без НДС). Это обозначение соответствует бетону В25 М350. При этом на большем тендере указаны еще и другие его характеристики – W6 F150, а на меньшем – больше никаких.

Скриншот цены

"Николаевский завод железобетонных изделий" в октябрьском прайс-листе предлагает бетоны В25 М350 W6 в полтора раза дешевле по 3701-3741 грн/куб. м в зависимости от марки по легкоукладочности P3 или P4, причем они имеют более высокую марку по морозостойкости – F200.

Прайс "Николаевского завода железобетонных изделий"

"Дикергофф Украина" в октябрьском прайс-листе в Николаеве предлагает бетоны В25 М350 P2-P4 по 3 983-4 081 грн/куб. м. Марка по водопроницаемости W6 прибавляет к цене еще 5%, то есть цены составляют 4 182-4 285 грн/куб. м, что на треть дешевле сметной цены в Баштанке.

Прайс-лист "Дикергофф Украина"

Горячекатаную арматурную сталь классов А400С и А500С учли по одинаковой цене 62 832 грн/т. Однако на торгах Киевской ОВ по укрытию сельского лицея такая арматура стоила почти вдвое меньше — 33 240 грн/т.

Кроме того, на днях НКРЭКУ включила в смету ремонта хранилища арматуру А400С по 37 900 грн/т, то есть в полтора раза дешевле.

Фиброцементные панели на алюминиевой подсистеме KMD VF с компонентами заказали по 2 280 грн/кв. м, однако найти рыночные цены не удалось.

Утеплитель Техноруф плотностью 160 кг/куб. м и толщиной 300 мм заказали по 1100 грн/кв. м. Хотя на рынке такой по 601 грн/кв. м, то есть толщина 300 мм могла бы стоить 1804 грн/кв. м.

Компания получила подряды без конкуренции, потому что на торги больше никто не пришел.

Напомним, что АО "Укргаздобыча" планирует закупить 17 термочашек со съемным стаканом из нержавеющей стали. Ожидаемая стоимость составляет 1,35 млн. грн.