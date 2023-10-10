У Баштанці на Миколаївщині відбудують лікарню за 311 млн з націнками

Зруйнована лікарня у Баштанці Миколаївської області. Фото: google.com

У селі Баштанка Миколаївської області відбудеться реконструкція лікарні на загальну суму 311 млн грн. Відповідні договори підписані із ТОВ "Південьбуд Миколаїв Лтд" за результатами тендерів.

Про це йдеться у першому та другому тендері сайті Prozorro.

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Що сталося з лікарнею

У квітні 2022 року багатопрофільна лікарня у Баштанці потрапила під ракетний обстріл росіян. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала будівля поліклініки, пологове відділення та відділення хірургії.

Терміни реконструкції

Приміщення лікарні за адресою вул. Ювілейна, 3 мають відновити до кінця 2024 року. Реконструкція будівлі поліклініки буде коштувати 180 млн грн, а реконструкція лікувального корпусу — 131 млн грн. Будівельні роботи оплачуватимуть упродовж тижня після їх виконання.

Що не так з оголошеною ціною

Як пише видання Наші Гроші, вартість бетону та сталі у підсумкових відомостях ресурсів виявилась вищою за ринкову. При цьому у кошторисі окремо вказана вартість доставки на відстань 80 км (відповідає відстані до Миколаєва) у розмірі 2 391 грн за кубометр.

Наприклад, суміші бетонні готові важкі С20/25 врахували по 5 820 грн/куб. м (ціни вказано з ПДВ, на скриншоті — без ПДВ). Це позначення відповідає бетону В25 М350. При цьому на більшому тендері вказані ще й інші його характеристики — W6 F150, а на меншому — більше ніяких

Скриншот ціни

"Миколаївський завод залізобетонних виробів" у жовтневому прайс-листі пропонує бетони В25 М350 W6 у півтора раза дешевше по 3 701-3 741 грн/куб. м залежно від марки за легкоукладальністю P3 чи P4, причому вони мають вищу марку за морозостійкістю – F200.

Прайс "Миколаївського заводу залізобетонних виробів"

"Дікергофф Україна" у жовтневому прайс-листі в Миколаєві пропонує бетони В25 М350 P2-P4 по 3 983-4 081 грн/куб. м. Марка за водопроникністю W6 додає до ціни ще 5%, тобто ціни складають 4 182-4 285 грн/куб. м, що на третину дешевше від кошторисної ціни в Баштанці.

Прайс-лист "Дікергофф Україна"

Гарячекатану арматурну сталь класів А400С та А500С урахували по однаковій ціні 62 832 грн/т. Проте на торгах Київської ОВА щодо укриття сільського ліцею така арматура коштувала майже вдвічі менше — 33 240 грн/т.

Крім того, днями НКРЕКП включила в кошторис ремонту сховища арматуру А400С по 37 900 грн/т, тобто в півтора раза дешевше.

Фіброцементні панелі на алюмінієвій підсистемі "KMD VF" із компонентами замовили по 2 280 грн/кв. м, однак ринкові ціни знайти не вдалось.

Утеплювач Техноруф щільністю 160 кг/куб. м і товщиною 300 мм замовили по 1 100 грн/кв. м. Хоча на ринку є такий по 601 грн/кв. м, тобто товщина 300 мм могла б коштувати 1 804 грн/кв. м.

Компанія отримала підряди без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов.

Нагадаємо, що АТ "Укргазвидобування" планує закупити 17 термочашок зі з’ємним стаканом із нержавіючої сталі. Очікувана вартість становить 1,35 млн грн.