Курс валют на 3 октября — банки и обменники повысили цены на доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 3 октября. Согласно ему, евро стоит 38,45 грн/евро (-0,24), доллар неизменен — 36,56 грн.

Такие данные содержатся на официальном портале НБУ.

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Курс доллара и евро на 3 октября

По информации Нацбанка, стоимость евровалюты в продаже — 38,83 грн/евро (+0,12), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар в среднем стоит 38,12 грн (+0,08). В покупке — 37,41 грн (+0,04), в продаже — 38,12 (+0,02). Евро стоит в покупке 39,86 грн (+0,01), в продаже — 40,82 (+0,01) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн (+0,10) — 37,85 грн (+0,10);

Ощадбанк — 37,45 грн — 38,20 грн;

Радабанк — 37,80 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,15);

ТАСкомбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,05 грн (+0,06);

Правэкс-Банк — 37,70 грн (+0,30) — 38,10 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,08 грн (+0,11), в продаже — 38,22 (+0,12). Цена евро в покупке — 40,40 грн (-0,05), в продаже — 40,75 (+0,05).

Источник: Минфин

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Напомним, Национальный банк с 3 октября 2023 года перейдет в режим управляемой гибкости обменного курса, продолжая реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Также мы писали, что в НБУ обновили сроки обмена старых денег, который подходил к концу в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.