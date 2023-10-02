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У банках та обмінниках дорожчає долар: курс валют на 3 жовтня

2 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 3 жовтня — банки та обмінники підвищили ціни на долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,45 грн/євро (-0,24), долар незмінний — 36,56 грн.

Такі дані містяться на офіційному порталі НБУ.

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Курс долара та євро на 3 жовтня

За інформацією Нацбанку, вартість євровалюти у продажу — 38,83 грн/євро (+0,12), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар у середньому коштує 38,12 грн (+0,08). У купівлі — 37,41 грн (+0,04), в продажу — 38,12 (+0,02). Євро коштує у купівлі 39,86 грн (+0,01), у продажу — 40,82 (+0,01) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн (+0,10) — 37,85 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 37,45 грн — 38,20 грн;
  • Радабанк — 37,80 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,15);
  • ТАСкомбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,05 грн (+0,06);
  • Правекс-Банк — 37,70 грн (+0,30) — 38,10 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,08 грн (+0,11), у продажу — 38,22 (+0,12). Ціна євро у купівлі — 40,40 грн (-0,05), в продажу — 40,75 (+0,05).

 

курс валют на 3 жовтня
Джерело: Мінфін

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Більше про гроші

Нагадаємо, Національний банк з 3 жовтня 2023 року перейде до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, продовжуючи реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Також ми писали, що в НБУ оновили терміни обміну старих грошей, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.

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