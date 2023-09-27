Курс валют на 27 сентября — в банках и обменниках доллар падает в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 27 сентября. Согласно ему, евро стоит 38,72 грн/евро (-0,05), доллар неизменен — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 27 сентября

По информации НБУ, стоимость евровалюты в продаже — 39,11 грн/евро (-0,04), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,17 грн (-0,10). В покупке — 37,55 грн (-0,02), в продаже — 38,27 (-0,03). Евро стоит в покупке 40,14 грн (-0,19), в продаже — 41,05 (-0,17) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,65 грн — 38,30 грн;

Правэксбанк — 37,65 грн — 38,25 грн (+0,05);

Кредобанк — 37,87 грн (-0,04) — 38,39 грн (-0,10);

ТАСкомбанк — 37,40 грн (-0,04) — 38,25 грн (-0,10);

Sense bank — 37,50 грн (+0,05) — 38,10 грн;

Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,11 грн (-0,09), в продаже — 38,25 (-0,07). Цена евро в покупке — 40,65 грн (-0,20), в продаже — 40,93 (-0,17).

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Что еще стоит знать

Напомним, эксперты предупреждают о возможных изменениях на наличном рынке. Американская валюта может подскочить до 40 грн/$.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ослабил поддержку курса нацвалюты. Регулятор продал на межбанке значительно меньшую сумму иностранной валюты.