Цены на зерновые в Украине на 31 октября

Сбор урожая озимого рапса. Фото: agronomy.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из ведущих мировых поставщиков семян рапса. В маркетинговом году 2022/23 (июль-июнь) объем экспорта украинских рапсовых семян составил 3,4 миллиона тонн.

В 2022 году валовой сбор семян озимого рапса составил 3,25 млн тонн. К тому же площадь уборки достигала 1,13 млн га, а средняя урожайность по стране возросла до 2,87 т/га. За последние 10 лет посевные площади в Украине увеличились на 19%, а валовой сбор семян — на 42,4%.

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Из-за блокады и разрушения российскими войсками портовой инфраструктуры Украины экспорт рапсовых семян крайне ограничен. Украинские агропроизводители и государство несут существенный ущерб.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит рапс по состоянию на 31 октября.

По состоянию на 31 октября (за недельный период с 24 по 31 октября) средняя цена на рапс в Украине составляет 11 827 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена рапса в Украине в период с 24 по 31 октября. Фото: tripoli.land

В период с 24 по 31 октября средние цены на рапс значительно колебались. Если в течение 24-26 октября цена держалась на уровне 11 975 грн за тонну вместе с НДС, то до 28 октября произошел резкий ценовой спад до уровня 11 648 грн за тонну.

На этом уровне цена с незначительными колебаниями продержалась по 30 октября включительно, после чего пошла вверх. 31 октября цена уже была на отметке 11 863 грн за тонну. С этой ценой рынок рапса вошел в ноябрь.

Недельная динамика изменения средней цены на рапс в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на рапс в Украине

В процессе формирования цены на рапс в Украине практически не участвуют отечественные переработчики, поскольку почти весь урожай уходит на мировой рынок. Для фермеров, которые решают растить рапс, важно учитывать, что цена на этот продукт в Украине может быть нестабильной.

Одним из ключевых факторов, влияющих на цену рапса, является соотношение между спросом со стороны зарубежных покупателей и объемами предложения со стороны украинских фермеров.

Нестабильной цена может быть и из-за войны в Украине. Экономические вызовы, связанные с российским вторжением, оказывают серьезное влияние на аграрный сектор и экономику Украины. Эта сложная ситуация привела к уменьшению объемов производства рапса и вызвала неопределенность относительно его будущего экспорта.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о динамике октябрьских цен на кукурузу, пшеницу, ячмень и подсолнечник. Писали мы и о ценовой динамике на сою и рапс.