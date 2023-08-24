Цены на газ — в Европе на торгах резко упала стоимость голубого топлива

Работник газовой сферы. Фото: google.com

В четверг, 24 августа, цены на газ в европейских странах резко упали. Так рынок отреагировал на отмену планов работников газовых платформ в Австралии устроить масштабную забастовку.

Об этом пишет Enkorr.

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Как отмечается, с утра 24 августа на открытии торгов на лондонской бирже ICE цена фьючерсов на сентябрь на "голубое топливо" в Европе по индексу TTF опускалась до 335,8 доллара за одну тысячу кубических метров.

По сравнению со вчерашним показателем при закрытии торгов стоимость упала на 18,2%. 23 августа цена задержалась на отметке 410,8 доллара.

По словам экспертов, цены резко начали снижаться на фоне сообщения об избежании анонсированной забастовки работников австралийских газовых платформ.

По информации Reuters, нефтегазовое предприятие Австралии Woodside Energy Group предварительно пошло на уступки, улучшив оплату и условия труда работникам морских газовых платформ, угрожавших устроить акцию протеста за лучшие условия работы.

Как ожидается, это поможет предотвратить возможные сбои в поставках сжиженного природного газа, которые предполагались в связи с забастовкой.

Стоит отметить, что 21 августа после объявленных планов по забастовке стоимость газа в Европе на торгах подскочила на 16%, до 480 долларов за одну тысячу кубических метров.

Подготовка к зиме и прогнозы цен на газ

По информации Gas Infrastructure Europe, страны Европейского Союза (ЕС) досрочно закончили подготовку к осенне-зимнему сезону, поскольку заполнили свои подземные хранилища природным газом на 90%. В частности, максимальных уровней резервы достигли в таких странах: Испания — 99,98%, Германия — 91,79%.

Ранее аналитики пересмотрели прогноз по стоимости природного газа на мировом рынке, сократив ожидания в 1,3-2,7 раза. Речь идет об ориентировочной цене индекса TTF (Title Transfer Facility) до 2026 года. Эксперты предполагают, что за это время газ обойдется в 38 евро/МВт-час, а ранее прогнозировали 50 евро.

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Напомним, по информации издания Politico, ЕС продолжает отход от российской энергетической зависимости. Увеличение запасов газа в ЕС заставляет Кремль пытаться "залатать дыру" в своих финансах, образовавшуюся после решения отключить европейских потребителей после полномасштабного вторжения в Украину.

Также в компании "Нефтегаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как поступать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".