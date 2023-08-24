Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Цены на природный газ в Европе резко упали: данные торгов arrow

Цены на природный газ в Европе резко упали: данные торгов

24 августа 2023 13:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на газ — в Европе на торгах резко упала стоимость голубого топлива
Работник газовой сферы. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 24 августа, цены на газ в европейских странах резко упали. Так рынок отреагировал на отмену планов работников газовых платформ в Австралии устроить масштабную забастовку.

Об этом пишет Enkorr.

Читайте также:

Как изменилась цена на газ на торгах

Как отмечается, с утра 24 августа на открытии торгов на лондонской бирже ICE цена фьючерсов на сентябрь на "голубое топливо" в Европе по индексу TTF опускалась до 335,8 доллара за одну тысячу кубических метров.

По сравнению со вчерашним показателем при закрытии торгов стоимость упала на 18,2%. 23 августа цена задержалась на отметке 410,8 доллара.

По словам экспертов, цены резко начали снижаться на фоне сообщения об избежании анонсированной забастовки работников австралийских газовых платформ.

По информации Reuters, нефтегазовое предприятие Австралии Woodside Energy Group предварительно пошло на уступки, улучшив оплату и условия труда работникам морских газовых платформ, угрожавших устроить акцию протеста за лучшие условия работы.

Как ожидается, это поможет предотвратить возможные сбои в поставках сжиженного природного газа, которые предполагались в связи с забастовкой.

Стоит отметить, что 21 августа после объявленных планов по забастовке стоимость газа в Европе на торгах подскочила на 16%, до 480 долларов за одну тысячу кубических метров.

Подготовка к зиме и прогнозы цен на газ

По информации Gas Infrastructure Europe, страны Европейского Союза (ЕС) досрочно закончили подготовку к осенне-зимнему сезону, поскольку заполнили свои подземные хранилища природным газом на 90%. В частности, максимальных уровней резервы достигли в таких странах: Испания — 99,98%, Германия — 91,79%.

Ранее аналитики пересмотрели прогноз по стоимости природного газа на мировом рынке, сократив ожидания в 1,3-2,7 раза. Речь идет об ориентировочной цене индекса TTF (Title Transfer Facility) до 2026 года. Эксперты предполагают, что за это время газ обойдется в 38 евро/МВт-час, а ранее прогнозировали 50 евро.

Больше о газе

Напомним, по информации издания Politico, ЕС продолжает отход от российской энергетической зависимости. Увеличение запасов газа в ЕС заставляет Кремль пытаться "залатать дыру" в своих финансах, образовавшуюся после решения отключить европейских потребителей после полномасштабного вторжения в Украину.

Также в компании "Нефтегаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как поступать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как менялся Майдан Незалежности: фотофакты

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз