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Ціни на природний газ у Європі різко впали: дані торгів

24 серпня 2023 13:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на газ — у Європі на торгах різко впала вартість блакитного палива
Працівник газової сфери. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 24 серпня, ціни на природний газ у європейських країнах різко впали. Так ринок відреагував на скасування планів працівників газових платформ в Австралії влаштувати масштабний страйк.

Про це пише Enkorr.

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Як змінилась ціна на газ на торгах

Як зазначається, зранку 24 серпня на відкритті торгів на лондонській біржі ICE ціна ф’ючерсів на вересень на "блакитне паливо" у Європі за індексом TTF опускалась до 335,8 долара за одну тисячу кубічних метрів.

Порівняно зі вчорашнім показником під час закриття торгів вартість впала на 18,2%. 23 серпня ціна затрималась на позначці 410,8 долара.

За словами експертів, ціни різко почали знижуватися на тлі повідомлення про уникнення анонсованого страйку працівників австралійських газових платформ.

За інформацією Reuters, нафтогазове підприємство Австралії Woodside Energy Group попередньо пішло на поступки, покращивши оплату та умови праці працівникам морських газових платформ, які погрожували влаштувати акцію протесту за кращі умови роботи.

Як очікується, це допоможе запобігти можливим збоям у постачанні зрідженого природного газу, які передбачалися у зв'язку зі страйком.

Варто зауважити, що 21 серпня після оголошених планів про страйк вартість газу у Європі на торгах підскочила на 16%, до 480 долара за одну тисячу кубічних метрів.

Підготовка до зими та прогнози цін на газ

За інформацією Gas Infrastructure Europe, країни Європейського Союзу (ЄС) достроково закінчили підготовку до осінньо-зимового сезону, оскільки заповнили свої підземні сховища природним газом на 90%. Зокрема, максимальних рівнів резерви досягли в таких країнах: Іспанія — 99,98%, Німеччина — 91,79%.

Раніше аналітики переглянули прогноз щодо вартості природного газу на світовому ринку, скоротивши очікування у 1,3-2,7 раза. Йдеться про орієнтовну ціну індексу TTF (Title Transfer Facility) до фактично 2026 року. Експерти припускають, що за цей час газ коштуватиме 38 євро/МВт-год, а раніше прогнозували 50 євро.

Більше про газ

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, ЄС продовжує свій відхід від російської енергетичної залежності. Збільшення запасів газу в ЄС змушує Кремль намагатися "залатати діру" у своїх фінансах, що утворилася після рішення відключити європейських споживачів після повномасштабного вторгнення в Україну.

Також у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".

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