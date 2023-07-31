Як зміняться ціни на пальне в Україні 2023

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Цены на топливо в Украине: эксперт рассказал, когда и на сколько подорожает бензин

31 июля 2023 21:31
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
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5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В июле 2023 года на украинском рынке топлива рост цен был относительно умеренным, несмотря на повышение налогов и возврат акцизов. Цены удалось удержать благодаря значительным запасам топлива, которые были сформированы в мае и июне. Однако следует отметить, что ценовая ситуация может быстро измениться, но даже в таком случае, по словам экспертов, причин для паники нет.

Новини.Live рассказывают, что происходит на рынке топлива в Украине и сколько сейчас стоит бензин.

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Будет ли еще дорожать бензин

По словам экономиста Олега Гетмана, после того как власти повысили налоги и вернули акцизы на горючее, оно действительно подорожало. В среднем на 3-4 гривны за литр. Однако относительно прогнозов дальнейшего подорожания, которое прогнозируют некоторые украинские эксперты, Гетман был осторожен.

По его словам, дальнейшее снижение или рост цен на топливо в Украине зависит исключительно от мировых цен на нефть.

"Мировые цены на нефть не может спрогнозировать никто. Поэтому, будет ли в Украине горючее по 60 или по 70, или наоборот по 30-40 гривен — этого в долгосрочной перспективе угадать не может никто", — отметил Гетман.

Гетман подчеркнул, что формирование цен будет происходить за счет нескольких факторов. Во-первых, это будет зависеть от соотношения спроса и предложения на нефть в мире, а также от действий ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) и ее взаимоотношений с РФ. Также на цены на нефть будут влиять объемы ее добычи в США, Венесуэле и т.д.

Какая будет цена на бензин в Украине

По словам Олега Гетмана, мировая цена на нефть немного поднялась, а за ней будет дорожать и топливо. Так, в ближайшие 1-2 месяца Гетман прогнозирует удорожание бензина до 55 гривен за литр.

Также, по прогнозам эксперта, подорожает и газ. До 25-27 гривен за литр. Однако делать более продолжительные прогнозы пока просто нереально, потому что цены на топливо очень привязаны к мировым ценам нефть.

Кроме того, Гетман отметил, что сейчас в Украине нет дефицита топлива, который наблюдался прошлым летом. Более того, по словам эксперта, сейчас в стране есть даже избыток топлива, что также помогает сдерживать рост цен.

На сколько вырастут цены в Украине из-за подорожания топлива

Экономический эксперт отметил, что подорожание топлива в Украине не приведет к катастрофе в формировании цен на продукты питания или услуги. По словам Гетмана, горючее — это не единственный фактор, который влияет на формирование цен на продукты, и даже не основной.

"К примеру, когда вернулись налоги по акцизам и цена на бензин условно с 45 гривен выросла до 50, то подорожание продуктов мы практически не почувствовали", — добавил Гетман.

Впрочем, эксперт также добавил, что если мировые цены на нефть вырастут до 100-120 долларов за баррель, то это действительно может стать для украинцев проблемой. Цены на горючее, по его словам, в таком случае поднимутся до 70-80 гривен за литр, а инфляция повысится на 4-5%.

Цена на бензин в Украине

Сегодня, 31 июля, средняя цена за 1 литр топлива в Украине равна:

A-95+ — 50,64

A-95 — 48,53

A-92 — 46,46

ГП — 47,68

Газ — 23,41

Динамика роста и понижения цен на бензин и дизель в Украине. Источник: auto.ria.com

Средняя цена на горючее в регионах Украины, грн/л:

Средняя цена на горючее в регионах Украины. Источник: auto.ria.com

Напомним, в Гостаможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года). Также мы писали, что, по словам экспертов, цены на топливо в Украине могут вырасти до 60 грн/л.

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