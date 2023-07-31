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Ціни на пальне в Україні: експерт розповів, коли і на скільки подорожчає бензин

31 липня 2023 21:31
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Як зміняться ціни на пальне в Україні 2023
Заправка в Україні. Фото Новини.Live
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У липні 2023 року на українському ринку пального зростання цін було відносно помірним, попри підвищення податків та повернення акцизів. Ціни вдалося втримати завдяки значним запасам пального, які були сформовані у травні та червні. Проте слід зазначити, що цінова ситуація може швидко змінитися, але навіть у такому разі, за словами експертів, причин для паніки немає.

Новини.Live розповідають що відбувається на ринку пального в Україні, та скільки зараз коштує бензин.

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Чи буде ще дорожчати бензин

За словами економіста Олега Гетмана, після того як влада підвищила податки та повернула акцизи на пальне, воно дійсно подорожчало. У середньому на 3-4 гривні за літр. Проте щодо прогнозів подальшого подорожчання, яке передбачають деякі українські експерти, Гетман був обережний. 

За його словами подальше зниження чи зростання цін на пальне в Україні залежить виключно від світових цін на нафту.

"Світові ціни на нафту не може спрогнозувати ніхто. Тому, чи буде в Україні пальне по 60 чи по 70, чи навпаки по 30-40 гривень — цього в довгостроковій перспективі вгадати не може ніхто", — зазначив Гетман.

Гетман підкреслив, що формування цін відбуватиметься за рахунок декількох факторів. По перше, це залежатиме від співвідношення попиту і пропозиції на нафту у світі, а також від дій ОПЕК (Організація країн — експортерів нафти) та її взаємовідносин з РФ. Також на ціни на нафту впливатимуть об'єми її видобутку в США, Венесуелі тощо.

Яка буде ціна на бензин в Україні

За словами Олега Гетмана, наразі світова ціна на нафту трохи зросла, а за нею дорожчатиме і пальне. Так, найближчі 1-2 місяці Гетман прогнозує здорожчання бензину до 55 гривень за літр. 

Також, за прогнозами експерта, подорожчає і газ. До 25-27 гривень за літр. Проте робити більш довготривалі прогнози наразі просто нереально, тому що ціни на пальне дуже прив'язані до світових цін на нафту.

Крім того, Гетман зазначив, що наразі в Україні немає дефіциту пального, який спостерігався минулого літа. Ба більше, за словами експерта, наразі в країні є навіть надлишок пального, що також допомагає стримувати зростання цін. 

На скільки зростуть ціни в Україні через здорожчання пального

Економічний експерт зазначив, що подорожчання пального в Україні не призведе до катастрофи у формуванні цін на продукти харчування або послуги. За словами Гетмана, пальне — це не єдиний фактор, який впливає на формування цін на продукти, і навіть не основний.

"Для прикладу, коли повернулися податки за акцизами і ціна на бензин умовно з 45 гривень зросла до 50, то подорожчання продуктів ми практично не відчули", — додав Гетман.

Втім експерт також додав, що, якщо світові ціни на нафту зростуть до 100-120 доларів за барель, то це дійсно може стати для українців проблемою. Ціни на пальне, за його словами, в такому разі зростуть до 70-80 гривень за літр, а інфляція підвищиться на 4-5%.

Ціна на бензин в Україні

На сьогодні, 31 липня, середня ціна за 1 літр пального в Україні дорівнює:

A-95+ — 50,64

A-95 — 48,53

A-92 — 46,46

ДП — 47,68

Газ — 23,41

Динаміка зростання і зниження цін на бензин та дизель в Україні. Джерело: auto.ria.com

Середня ціна на пальне в регіонах України, грн/л:

Середня ціна на пальне в регіонах України. Джерело: auto.ria.com

Нагадаємо, у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види пального. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року). Також ми писали, що за словами експертів, ціни на пальне в Україні можуть зрости до 60 грн/л.   

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