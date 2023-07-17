Цены на АЗС — сколько стоит топливо 17 июля

Заправка автомобилей в АЗС. Фото: Unplush

В понедельник, 17 июля, на украинском топливном рынке средние цены на крупнейших автозаправочных станциях не изменились против предыдущего дня. Однако за неделю стоимость бензина, дизеля и автомобильного газа увеличилась на несколько копеек.

Об этом сообщают Новини. LIVE, ссылаясь на порталы Auto.ria.

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Согласно данным мониторинга, 17 июля цена на марку "Евро-95" в среднем составляет 50 гривен за литр. Неделю назад ее реализовывали за 49,96, а в начале июля она стоила 46,24.

Бензин А-95 сейчас стоит 47,86, неделю назад продавали за 47,83 гривны за литр, а 1 июля — за 46,00.

Стоимость дизельного топлива — 46,84 гривны за литр, в прошлый понедельник продавали за 46,72, однако на АЗС цена кое-где достигает 52,99.

Средние цены на бензин А-92 — на уровне 45,33 гривны за литр, неделю назад продавали за 45,24.

Средняя стоимость сжиженного газа — 23,39 гривны за литр, в прошлый понедельник реализовывали за 23,35.

Источник: Auto.ria

Стоит отметить, что с 1 июля налоги на топливо вернулись на уровень, который был до войны, из-за этого в первую неделю подскочили цены на АЗС. В правительстве прогнозируют, что возврат акцизов на моторное топливо и повышение НДС повысит цены следующим образом:

дизтопливо — до 8 грн за литр;

бензин — до 11 грн за литр.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на фоне повышения цен на топливном рынке озвучили новый Индекс бензина. Аналитики подсчитали, сколько сейчас можно заправиться за среднюю заработную плату.

Также мы писали, что в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).