Ціни на АЗС — скільки коштує пальне 17 липня

Заправка автомобілів на АЗС. Фото: Unplush

У понеділок, 17 липня, на українському паливному ринку середні ціни на найбільших автозаправних станціях не змінились проти попереднього дня. Проте за тиждень вартість бензину, дизелю та автомобільного газу збільшилась на кілька копійок.

Про це повідомляють Новини. LIVE, посилаючись на портали Auto.ria.

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Як змінилися ціни на АЗС

Згідно з даними моніторингу, 17 липня ціна на марку "Євро-95" у середньому становить 50 гривень за літр. Тиждень тому її реалізовували за 49,96, а на початку липня вона коштувала 46,24.

Бензин А-95 зараз коштує 47,86, тиждень тому продавали за 47,83 гривні за літр, а 1 липня — за 46,00.

Вартість дизельного пального — 46,84 гривні за літр, минулого понеділка продавали за 46,72, проте на АЗС ціна подекуди досягає 52,99.

Середні ціни на бензин А-92 — на рівні 45,33 гривні за літр, тиждень тому продавали за 45,24.

Середня вартість скрапленого газу — 23,39 гривні за літр, минулого понеділка реалізовували за 23,35.

Джерело: Auto.ria

Варто зауважити, що з 1 липня податки на пальне повернулися на рівень, який був до війни, через це у перший тиждень підскочили ціни на АЗС. В уряді прогнозують, що повернення акцизів на моторне пальне і підвищення ПДВ підвищить ціни так:

дизпальне — до 8 грн за літр;

бензин — до 11 грн за літр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.

Також ми писали, що у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види пального. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).