Юристы назвали главные риски цифровизации в Украине

Приложение "Действие". Фото: delo.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Одним из ключевых достижений Украины за последние годы является цифровизация многих правовых процессов. Впрочем, столь высокий уровень кибер интеграции скрывает в себе и множество угроз.

Новини.LIVE рассказывают, что украинские нотариусы думают об успехах цифровизации и какие угрозы она таит в себе.

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Согласно исследованию, которое провела компания Human Research, опросившая частных нотариусов, они высоко оценивают достижения в сфере цифровизации. Специалисты отмечают, что внедрение электронных реестров значительно улучшило эффективность их работы и сделало процесс обслуживания клиентов более удобным. Однако есть у них и замечания. Главной проблемой юристы считают вопросы кибербезопасности.

В чем опасность цифровизации в Украине

Главной проблемой, с которой сталкиваются юристы, являются вопросы кибербезопасности, особенно в условиях войны с Россией. Респонденты привели много примеров, когда электронные реестры ломались, блокировались и подвергались атакам со стороны хакеров.

Также появляются вопросы контроля над цифровыми ключами нотариусов. Нотариусы отмечают, что уровень доверия общества к их работе очень высок, и они не хотели бы подвергать риску свой накопленный авторитет. В то время как цифровизация, несмотря на все преимущества и удобства, является именно таким рискованным аспектом.

"Мне взламывали мой почтовый ящик как нотариуса. Я обращалась потом в Нотариальную палату о восстановлении и сообщала об этом правоохранительным органам. Сейчас очень сейчас участились такие незаконные действия. Хотелось бы больше защищенности для нас", — приводятся в исследовании слова одного из нотариусов.

Напомним, мы писали о том, как идея цифровизации военного учета повлияет на украинское общество.