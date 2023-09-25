Правники назвали головні ризики цифровізації в Україні

Застосунок "Дія". Фото: delo.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Одним із ключових досягнень України за останні роки є цифровізація багатьох правових процесів. Втім, такий високий рівень кібер інтеграції приховує в собі і безліч загроз.

Новини.LIVE розповідають, що українські нотаріуси думають про успіхи цифровізації та які загрози вона приховує в собі.

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Згідно з дослідженням, яке провела компанія Human Research, опитав приватних нотаріусів, вони високо оцінюють досягнення у сфері цифровізації. Спеціалісти відзначають, що впровадження електронних реєстрів значно покращило ефективність їх роботи та зробило процес обслуговування клієнтів зручнішим. Проте є у них і зауваження. Головною проблемою правники вважають питання кібербезпеки.

В чому небезпека цифровізації в Україні

Головною проблемою, з якою стикаються юристи, є питання кібербезпеки, особливо в умовах війни Росією. Респонденти навели ять багато прикладів, коли електронні реєстри ламалися, блокувалися та зазнавали атак з боку хакерів.

Також виникають питання контролю над цифровими ключами нотаріусів. Нотаріуси відзначають, що рівень довіри суспільства до їхньої роботи дуже високий, і вони не хотіли б наражати на ризик свій накопичений авторитет. У той час як цифровізація, незважаючи на всі її переваги та зручності, є саме таким ризикованим аспектом.

"Мені взламували мою поштову скриньку як нотаріуса. Я зверталася потім до Нотаріальної палати про відновлення і повідомляла про це правоохоронні органи. Зараз дуже зараз почастішали такі незаконні дії. Хотілося б більше захищеності для нас", — наводяться у дослідженні слова одного з нотаріусів.

Нагадаємо, ми писали про те як ідея цифровізації військового обліку, вплине на українське суспільство.