Термометр за безумные деньги: детский сад в Кременчуге удивил тендером

Кухня в детском саду. Иллюстративное фото: CRYSTAL

В Кременчуге в местном детском саду объявили тендер на покупку кухонного термометра за 384 млн гривен. Как выяснилось, это была ошибка.

Об этом говорится на сайте публичных закупок Prozorro.

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Детали объявления

В тендере принимал участие местный предприниматель Андрей Черноиван, который победил и хотел продать термометр за 384 млн 100 тысяч гривен. Объявление появилось на сайте 28 августа.

Как выяснилось позже, в тендере совершили ошибку. Там должны были вписать настоящую цену 120 гривен, однако вписали почти 400 миллионов. После этого договор был аннулирован.

Рейтинг крупнейших тендеров

Рейтинг крупнейших расходов государственных средств на площадке Prozorro на прошлой неделе, 21-27 августа, возглавили ремонт дорог в Украине. Далее следуют закупки для АО "Укрзализныця" и Министерства обороны Украины.

Напомним, одесские волонтеры требуют немедленно ввести, принять срочные изменения в Бюджетный кодекс Украины, Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы направить средства на помощь военным. Соответствующее обращение будет направлено в Офис Президента, а пока под ним могут подписаться все желающие.