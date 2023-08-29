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Термометр за шалені гроші: дитячий садок у Кременчуці здивував тендером

29 серпня 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Термометр за шалені гроші: дитячий садок у Кременчуці здивував тендером
Кухня у дитячому садку. Ілюстративне фото: CRYSTAL
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кременчуці в місцевому дитячому садку оголосили тендер на купівлю кухонного термометра за 384 млн гривень. Як виявилось, це була помилка.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

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Деталі оголошення

В тендері брав участь місцевий підприємець Андрій Чорноіван, який переміг та хотів продати термометр за 384 млн 100 тисяч гривень. Оголошення з'явилося на сайті 28 серпня.

Як з'ясувалося пізніше, у тендері зробили помилку. Там мали вписати справжню ціну 120 гривень, проте вписали майже 400 мільйонів. Після цього договір було анульовано. 

Рейтинг найбільших тендерів

Рейтинг найбільших витрат державних коштів на майданчику Prozorro минулого тижня, 21-27 серпня, очолили ремонти доріг в Україні. Далі йдуть закупівлі для АТ "Укрзалізниця" та Міністерства оборони України.

Нагадаємо, одеські волонтери вимагають негайно запровадити, ухвалити термінові зміни до Бюджетного кодексу України, Податкового та Митного кодексів, аби спрямувати кошти на допомогу військовим. Відповідне звернення надішлють до Офісу Президента, а поки що під ним можуть підписатися всі охочі.

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