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Теперь дороже: что изменилось в работе нотариусов в Украине после начала войны

23 сентября 2023 06:40
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Что изменилось в работе нотариусов в Украине после начала войны
Нотариус за работой. Фото: gre4ka.info
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Война в Украине оказала большое влияние на все аспекты жизни страны. Российское вторжение привело к многочисленным жертвам, разрушениям, а также гуманитарному и экономическому кризису. Не обошла война и нотариальную сферу Украины.

Новости.LIVE рассказывают, что изменилось в работе нотариусов в Украине с началом войны.

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Так, согласно с исследованием, проведенному компанией Human Research, которая опросила нотариусов и пользователей их услугами, определенные изменения после начала российского вторжения во взаимодействии украинцев с юристами все же произошли.

Что изменилось в работе нотариусов в Украине с началом войны

Так, небольшая часть респондентов отметила ухудшение взаимодействия с нотариусами после начала военных действий. Они чаще всего объясняли это увеличением стоимости определенных нотариальных услуг, менее дружелюбным отношением к клиентам и заметным сокращением количества доступных юристов.

Полный список жалоб со стороны респондентов выглядит следующим образом:

  • Выросла стоимость.
  • Ухудшилось отношение к клиенту.
  • Не хватает нотариусов.
  • Очереди.
  • Отсутствует заинтересованность в сотрудничестве.
  • Затягивание процесса.
  • Сложность контактов из-за неудобного графика работы, отключенных телефонов, отсутствия предварительной записи телефоном или с помощью интернета и т.д.
  • Непрофессионализм.
  • Ограничение полномочий нотариусов.
  • Худшее качество.
В чем состоит ухудшение в работе нотариусов. Фото: исследования, компании Human Research

Также некоторые из опрашиваемых выражали недовольство ожиданиями в очередях во время воздушных тревог. Другие жаловались на отсуствие электричества в офисе юриста. Кроме того, из-за военных действий возникали серьезные трудности с осуществлением прав наследия.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) планируют принять законопроект, который позволит государству конфисковывать у украинцев имущество и земельные участки без судебных решений. Речь идет о документе под номером 8225.

Также мы писали, что в Украине государственную программу "Восстановление" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Денежные средства смогут получить также граждане, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное жилье. Новые правила могут заработать осенью этого года.

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