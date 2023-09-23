Теперь дороже: что изменилось в работе нотариусов в Украине после начала войны
Война в Украине оказала большое влияние на все аспекты жизни страны. Российское вторжение привело к многочисленным жертвам, разрушениям, а также гуманитарному и экономическому кризису. Не обошла война и нотариальную сферу Украины.
Новости.LIVE рассказывают, что изменилось в работе нотариусов в Украине с началом войны.
Так, согласно с исследованием, проведенному компанией Human Research, которая опросила нотариусов и пользователей их услугами, определенные изменения после начала российского вторжения во взаимодействии украинцев с юристами все же произошли.
Что изменилось в работе нотариусов в Украине с началом войны
Так, небольшая часть респондентов отметила ухудшение взаимодействия с нотариусами после начала военных действий. Они чаще всего объясняли это увеличением стоимости определенных нотариальных услуг, менее дружелюбным отношением к клиентам и заметным сокращением количества доступных юристов.
Полный список жалоб со стороны респондентов выглядит следующим образом:
- Выросла стоимость.
- Ухудшилось отношение к клиенту.
- Не хватает нотариусов.
- Очереди.
- Отсутствует заинтересованность в сотрудничестве.
- Затягивание процесса.
- Сложность контактов из-за неудобного графика работы, отключенных телефонов, отсутствия предварительной записи телефоном или с помощью интернета и т.д.
- Непрофессионализм.
- Ограничение полномочий нотариусов.
- Худшее качество.
Также некоторые из опрашиваемых выражали недовольство ожиданиями в очередях во время воздушных тревог. Другие жаловались на отсуствие электричества в офисе юриста. Кроме того, из-за военных действий возникали серьезные трудности с осуществлением прав наследия.
Напомним, депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) планируют принять законопроект, который позволит государству конфисковывать у украинцев имущество и земельные участки без судебных решений. Речь идет о документе под номером 8225.
Также мы писали, что в Украине государственную программу "Восстановление" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Денежные средства смогут получить также граждане, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное жилье. Новые правила могут заработать осенью этого года.