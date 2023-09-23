Що змінилось в роботі нотаріусів в Україні після початку війни

Нотаріус за роботою. Фото: gre4ka.info

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні дуже вплинула на всі аспекти життя країни. Російське вторгнення призвело до численних жертв, руйнувань, а також гуманітарної та економічної кризи. Не оминула війна і нотаріальну сферу України.

Новини.LIVE розповідають, що змінилось у роботі нотаріусів в Україні з початком війни.

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Так, згідно з дослідженням, яке провела компанія Human Research, опитав нотаріусів та користувачів їх послугами, певні зміни після початку російського вторгнення у взаємодії українців з правниками все ж відбулись.

Що змінилось у роботі нотаріусів в Україні з початком війни

Так, невелика частина респондентів наголосила на погіршенні взаємодії з нотаріусами після початку військових дій. Вони найчастіше пояснювали це збільшенням вартості певних нотаріальних послуг, менш доброзичливим ставленням до клієнтів та помітним скороченням кількості доступних правників.

Повний список скарг з боку респондентів виглядає так:

Зросла вартість.

Погіршилось ставлення до клієнта.

Бракує нотаріусів.

Черги.

Відсутня зацікавленість у співпраці.

Затягування процесу.

Складність контактів через незручний графік роботи, відключені телефони, відсутність попереднього запису телефоном або за допомогою інтернету тощо.

Непрофесіоналізм.

Обмеження повноважень нотаріусів.

Гірша якість.

У чому полягає погіршення в роботі нотаріусів. Фото: дослідження, компанії Human Research

Також деякі з опитуваних висловлювали невдоволення очікуваннями у чергах під час повітряних тривог. Інші скаржилися на відсутність електрики в офісі юриста. Крім того, через військові дії виникали серйозні труднощі із здійсненням прав спадщини.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України (ВРУ) планують ухвалити законопроєкт, який дозволить державі конфісковувати в українців майно та земельні ділянки без судових рішень. Йдеться про документ під номером 8225.

Також ми писали, що в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Грошові кошти зможуть отримати також ті громадяни, які самостійно відремонтували пошкоджене житло. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.