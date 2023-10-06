Тарифы в Украине — некоторые украинцы с октября будут платить за газ меньше

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Для украинцев с октября 2023 года действуют новые правила в оплате за транспортировку природного газа. Изменения ввели, чтобы некоторые клиенты не переплачивали за услугу.

Об этом говорится на официальном сайте Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Что изменится в тарифах на газ в октябре

Как отмечается, с октября Нацкомиссия по контролю в сфере тарифов ввела изменения для клиентов, пользующихся газовыми приборами. Теперь оплата за услугу будет напрямую зависеть от того, опломбированы ли они.

НКРЭКУ объяснила изменения в вопросе определения минимальной платы за газ для бытовых потребителей тем, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на украинских граждан. Ведь благодаря этому некоторые домохозяйства теперь смогут сэкономить около полтысячи гривен в год.

В комиссии уточнили, что среди потребителей природного газа фиксируют домохозяйства, например, имеющие газовые приборы, однако использующие их крайне редко (это могут быть приборы на даче или других жилых помещениях), или не пользуются вообще.

До этого в подобных случаях определяли ориентировочный минимальный объем газа, который клиенты вроде бы потребили за год. Это называли официально "минимальный размер годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично".

Однако в октябре этот платеж будут определять, учитывая следующие факторы:

какие именно приборы учета подключены к газовой сети, опломбированы или нет;

какой минимальный объем газа клиент использовал в прошлом году.

В Нацкомиссии привели пример расчета для домохозяйства, имеющего отопительный прибор и водонагреватель. До изменений закладывалась информация, что расходы по распределению природного газа составляют 314 куб. м в год, это 52 грн/м или 624 грн в год. После изменений объем минимальной заказанной мощности будет составлять 39 куб. м в год, это 6,47 грн/м или 77,61 грн в год.

Следовательно, граждане сэкономят примерно 547 грн в год.

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Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, как сформировать счета для оплаты за газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.

Также мы писали, что в правительстве прокомментировали рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.