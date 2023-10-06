Тарифи в Україні — деякі українці з жовтня платитимуть за газ менше

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для українців з жовтня 2023 року діють нові правила в оплаті за транспортування природного газу. Зміни запровадили, щоб деякі клієнти не переплачували за послугу.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Що зміниться в тарифах за газ у жовтні

Як зазначається, з жовтня Нацкомісія з контролю у сфері тарифів запровадила зміни для клієнтів, котрі користуються газовими приладами. Тепер оплата за послугу прямо залежатиме від того, чи опломбовані вони.

НКРЕКП пояснила зміну в питанні визначення мінімальної плати за газ для побутових споживачів тим, щоб зменшити фінансове навантаження на українських громадян. Адже завдяки відповідним змінам деякі домогосподарства тепер зможуть заощадити близько пів тисячі грн за рік.

У комісії уточнили, що серед споживачів природного газу фіксують домогосподарства, які, наприклад, мають газові прилади, проте використовують їх вкрай рідко (це можуть бути прилади на дачі чи інших житлових приміщеннях), або не користуються взагалі.

До цього у подібних випадках визначали орієнтовний мінімальний обсяг газу, який клієнти начебто мали спожити за рік. Це називали офіційно "мінімальний розмір річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково".

Проте в жовтні цей платіж визначатимуть, зважаючи на такі фактори:

які саме прилади обліку підключено до газової мережі, опломбовані чи ні;

який мінімальний обсяг газу клієнт використав попереднього року.

У Нацкомісії навели приклад розрахунку для домогосподарства, яке має опалювальний прилад та водонагрівач. До змін закладалась інформація, що витрати на розподіл природного газу становлять 314 куб. м за рік, це 52 грн/м чи 624 грн за рік. Після змін обсяг мінімальної замовленої потужності становитиме 39 куб. м за рік, це 6,47 грн/м чи 77,61 грн за рік.

Відтак, громадяни заощадять приблизно 547 грн за рік.

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Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким питанням до компанії звертаються клієнти.

Також ми писали, в уряді прокоментували рекомендації Сполучених Штатів щодо лібералізації тарифів на природний газ та електричну енергію. Водночас експерти сумніваються, що коштів, передбачених на житлові субсидії, у такому випадку вистачить на всіх.