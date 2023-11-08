Стало известно, в каких странах Европы самые большие выплаты для украинских беженцев

Беженцы из Украины. Фото: Слово и Дело

Украинские беженцы продолжают получать социальные выплаты во многих странах Европы. Больше всего украинцам платят в Бельгии — 1140 евро (45 429 грн) на взрослого.

Об этом говорится в материале EnableMe.

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Какие выплаты предлагают украинским беженцам

В частности, среди стран, которые предлагают украинским беженцам самые большие случаи:

Ирландия – 824 евро (32 836 грн) для взрослого в месяц;

Германия – 502 евро (20 004 грн) на взрослого;

Франция – 426 евро (16 976 грн) в месяц;

Великобритания – от 300 евро (11 955 грн) на одного;

Норвегия – 650 евро (25 902 грн) на взрослого;

Швейцария – 350-500 евро (13 947-19 925 грн).

Следует отметить, что программа социальной поддержки украинцев в Европе отличается в разных странах.

"Сумма средств, получаемых украинцами "на руки", может зависеть от жилья, состава семьи и статуса обучения или поиска работы", — говорится в сообщении.

Кроме того, меняется и размер выплат. В одних странах их повышают, в то время как в других уменьшают.

Украинские беженцы за границей

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. Большинство украинцев ищут безопасное убежище за рубежом. Многие уехали в Польшу, Чехию, Германию. Впрочем, за последние полгода более 300 тысяч украинцев переехали из Польши в другие европейские страны.

Также Чехия хочет продлить временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года. Однако тем, кто захочет вернуться домой, назначат помощь.

Действие временной защиты беженцев из Украины было продлено до 4 марта 2024 года. Соответствующее заявление сделало Министерство миграции и убежища Греции.