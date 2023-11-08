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Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців

8 листопада 2023 03:20
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Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців
Біженці з України. Фото: Слово і Діло
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Українські біженці продовжують отримувати соціальні виплати у багатьох країнах Європи. Найбільше українцям платять у Бельгії — 1140 євро (45 429 грн) на дорослого.

Про це йдеться в матеріалі EnableMe.

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Які виплати пропонують українським біженцям

Зокрема, серед країн, які пропонують українським біженцям найбільші випадки:

  • Ірландія – 824 євро (32 836 грн) для дорослого на місяць;
  • Німеччина – 502 євро (20 004 грн) на дорослого;
  • Франція – 426 євро (16 976 грн) на місяць;
  • Велика Британія – від 300 євро (11 955 грн) на одного;
  • Норвегія – 650 євро (25 902 грн) на дорослого;
  • Швейцарія – 350-500 євро (13 947- 19 925 грн).

Варто зазначити, що програма соціальної підтримки українців у Європі відрізняється в різних країнах.

"Сума коштів, які отримують українці "на руки", може залежати від житла, складу сім'ї та статусу навчання чи пошуку роботи", — мовиться у повідомленні.

Крім того, змінюється і розмір виплат. В одних країнах їх підвищують, тоді як в інших зменшують.

Українські біженці за кордоном

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Більшість українців шукають безпечний прихисток за кордоном. Чимало виїхало до Польщі, Чехії, Німеччини. Втім, за останні пів року понад 300 тисяч українців переїхали з Польщі до інших європейських країн. 

Також Чехія хоче продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року. Однак тим, хто захоче вернутися додому, призначать відповідну допомогу.

Дію тимчасового захисту біженців з України було подовжено до 4 березня 2024 року. Відповідну заяву зробило Міністерство міграції та притулку Греції.

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