Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців

Біженці з України. Фото: Слово і Діло

Українські біженці продовжують отримувати соціальні виплати у багатьох країнах Європи. Найбільше українцям платять у Бельгії — 1140 євро (45 429 грн) на дорослого.

Про це йдеться в матеріалі EnableMe.

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Які виплати пропонують українським біженцям

Зокрема, серед країн, які пропонують українським біженцям найбільші випадки:

Ірландія – 824 євро (32 836 грн) для дорослого на місяць;

Німеччина – 502 євро (20 004 грн) на дорослого;

Франція – 426 євро (16 976 грн) на місяць;

Велика Британія – від 300 євро (11 955 грн) на одного;

Норвегія – 650 євро (25 902 грн) на дорослого;

Швейцарія – 350-500 євро (13 947- 19 925 грн).

Варто зазначити, що програма соціальної підтримки українців у Європі відрізняється в різних країнах.

"Сума коштів, які отримують українці "на руки", може залежати від житла, складу сім'ї та статусу навчання чи пошуку роботи", — мовиться у повідомленні.

Крім того, змінюється і розмір виплат. В одних країнах їх підвищують, тоді як в інших зменшують.

Українські біженці за кордоном

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Більшість українців шукають безпечний прихисток за кордоном. Чимало виїхало до Польщі, Чехії, Німеччини. Втім, за останні пів року понад 300 тисяч українців переїхали з Польщі до інших європейських країн.

Також Чехія хоче продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року. Однак тим, хто захоче вернутися додому, призначать відповідну допомогу.

Дію тимчасового захисту біженців з України було подовжено до 4 березня 2024 року. Відповідну заяву зробило Міністерство міграції та притулку Греції.