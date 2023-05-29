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Сколько нужно денег для полного счастья: ученые подсчитали

29 мая 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сколько нужно денег для полного счастья: ученые подсчитали
Девушка держит деньги. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые Великобритании определили идеальный размер зарплаты для полного счастья человека.

Для этого исследователи проанализировали данные Управления национальной статистики и Индекса счастливой планеты. Пишет издание Independent.

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Оказывается, для полного счастья человеку не нужно много денег. Годовая зарплата в размере 33 864 фунта стерлингов (около 39 000 евро или 46 000 долларов США) позволит человеку вести счастливую жизнь.

Ученые выяснили, что самые счастливые люди в Великобритании живут в Винчестере, где средняя продолжительность жизни достигает 83,5 лет, а средняя зарплата составляет 35 346 фунтов стерлингов — всего несколько тысяч фунтов стерлингов.

Далее следуют Личфилд в Западном Мидлендсе, где средний доход жителей составляет 33360 фунтов стерлингов, и Чичестер на юго-востоке, где средняя зарплата составляет 31894 фунта стерлингов.

В 10 самых счастливых городах Великобритании средняя зарплата составляет всего 33 864 фунта.

Счастливы ли украинцы?

Отметим, в Украине правительство установило среднюю зарплату в 2023 году на уровне 18 261 грн. За год — 219 132 грн, что составляет чуть меньше 6 тыс долларов.

Вывод можно сделать самостоятельно.

Новости.LIVE писали, что "Барометр качества жизни" Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) обнародовал опрос.

Оказывается, 39% украинцев удовлетворительно оценивают свою жизнь, 31% неудовлетворительно. Высокие оценки дает молодая аудитория и жители Киева. Среди бизнесменов — 44% удовлетворены своей жизнью, 35% назвали удовлетворительной и 21% — неудовлетворительной.

Напомним, профсоюзы выступают с предложением установить минимальную заработную плату на следующий год не ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц вместе с учетом прогнозного индекса потребительских цен на текущий год (предварительно — на уровне 9,43 тыс. грн).

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