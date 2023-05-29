Скільки треба грошей для повного щастя: вчені підрахували
Вчені Великої Британії визначили ідеальний розмір заробітної плати для повного щастя людини.
Для цього дослідники проаналізували дані Управління національної статистики та Індексу щасливої планети. Пише видання Independent.
Виявляється для повного щастя людині не потрібно багато грошей. Річна зарплата у розмірі 33 864 фунти стерлінгів (приблизно 39 000 євро або 46 000 доларів США) дозволить людині вести щасливе життя.
Вчені з'ясували, що найщасливіші люди у Великій Британії живуть у Вінчестері, де середня тривалість життя сягає 83,5 років, а середня зарплата становить 35 346 фунтів стерлінгів — лише кілька тисяч фунтів стерлінгів.
Далі йдуть Лічфілд у Західному Мідлендсі, де середній дохід жителів становить 33 360 фунтів стерлінгів, і Чічестер на південному сході, де середня зарплата становить 31 894 фунти стерлінгів.
У 10 найщасливіших містах Великої Британії середня зарплата становить лише 33 864 фунти.
Чи щасливі українці?
Зауважимо, в Україні уряд прогнозував середню заплату у 2023 році на рівні 18 261 грн. За рік — 219 132 грн, що становить трохи менше 6 тис доларів.
Висновок можна зробити самостійно.
Новини.LIVE писали, що "Барометр якості життя" Європейської бізнес-асоціації (ЄВА) оприлюднив опитування.
Виявляється, 39% українців задовільно оцінюють своє життя, 31% — незадовільно. Високі оцінки дає молода аудиторія та мешканці Києва. Серед бізнесменів — 44% задоволені своїм життям, 35% назвали задовільним та 21% — незадовільним.
Нагадаємо, профспілки виступають із пропозицією встановити мінімальну заробітну платню на наступний рік не нижче за фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб разом з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на поточний рік (попередньо — на рівні 9,43 тис. грн).