Скільки треба грошей для повного щастя: вчені підрахували

Дівчина тримає гроші. Фото: Google

Вчені Великої Британії визначили ідеальний розмір заробітної плати для повного щастя людини.

Для цього дослідники проаналізували дані Управління національної статистики та Індексу щасливої планети. Пише видання Independent.

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Виявляється для повного щастя людині не потрібно багато грошей. Річна зарплата у розмірі 33 864 фунти стерлінгів (приблизно 39 000 євро або 46 000 доларів США) дозволить людині вести щасливе життя.

Вчені з'ясували, що найщасливіші люди у Великій Британії живуть у Вінчестері, де середня тривалість життя сягає 83,5 років, а середня зарплата становить 35 346 фунтів стерлінгів — лише кілька тисяч фунтів стерлінгів.

Далі йдуть Лічфілд у Західному Мідлендсі, де середній дохід жителів становить 33 360 фунтів стерлінгів, і Чічестер на південному сході, де середня зарплата становить 31 894 фунти стерлінгів.

У 10 найщасливіших містах Великої Британії середня зарплата становить лише 33 864 фунти.

Чи щасливі українці?

Зауважимо, в Україні уряд прогнозував середню заплату у 2023 році на рівні 18 261 грн. За рік — 219 132 грн, що становить трохи менше 6 тис доларів.

Висновок можна зробити самостійно.

Новини.LIVE писали, що "Барометр якості життя" Європейської бізнес-асоціації (ЄВА) оприлюднив опитування.

Виявляється, 39% українців задовільно оцінюють своє життя, 31% — незадовільно. Високі оцінки дає молода аудиторія та мешканці Києва. Серед бізнесменів — 44% задоволені своїм життям, 35% назвали задовільним та 21% — незадовільним.

Нагадаємо, профспілки виступають із пропозицією встановити мінімальну заробітну платню на наступний рік не нижче за фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб разом з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на поточний рік (попередньо — на рівні 9,43 тис. грн).