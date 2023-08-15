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Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

15 августа 2023 06:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Список вещей для школы 2023: что покупать первокласснику
Сбор ребенка в школу. Фото: yes-tm.com
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Через несколько недель стартует новый учебный год. Магазины уже переполнены товарами для школьников, поэтому можно заранее купить все необходимое. И хоть не всем родителям первокласников дали списки из школы с необходимыми вещами, они по своему усмотрению начали закупаться, чтобы не попасть на рост цен перед 1 сентября.

Сколько в магазинах Киева стоит канцелярия для школы и какой список рекомендуют купить детям — узнало Новини.LIVE.

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Список школьных принадлежностей

Особенно тщательно в школу родители собирают первоклассников, ведь это для них впервые. Родителям обычно присылают список со всем необходимым для школы. Новини.LIVE получило такой рекомендательный документ от мамы, чей ребенок пойдет в столичную школу.

Список вещей для школы
Список школьных принадлежностей для первоклассников. Фото: Новини.LIVE

Итак, рекомендации по сбору ребенка в школу следующие:

  • одежда чистая и опрятная, соблюдение делового стиля приветствуется;
  • рюкзак (соответственно росту ребенка);
  • спортивная форма для уроков физкультуры: спортивный костюм, кроссовки, футболка, сумка для спортивной формы;
  • форма для уроков хореографии: белая футболка, черный низ (шорты, лосины, юбочка для девочек), чешки, сумка для хореографической формы;
  • тетради (подписать внутри карандашом): в клеточку — 5 штук на 12 листов, в косую линию (с межстрочными линиями) на 12 листов — 5 штук, обложки для тетрадей и учебников, закладки, папка для тетрадей (некоторым детям удобнее иметь отдельное отделение в рюкзаке);
  • пенал (3 простых заостренных карандаша НВ, качественная резинка, точилка, линейка деревянная до 20 см);
  • начинают дети писать карандашами, их нужно много. Лучше покупать качественные, жесткость НВ. От того, как пишет карандаш, зависит в 1 классе (в числе прочих причин) отношение ребенка к процессу письма;
  • накладка на карандаш для правильного удержания (желательно);
  • шариковые ручки понадобятся позже. Дети пишут ручками с синей пастой (желательно светло-синего цвета, не автоматическую, удобную для ребенка);
  • набор цветных карандашей, фломастеров. В 1 классе дети рисуют и разрисовывают многое. От качества карандашей зависит яркость рисунка, комфорт при выполнении работы и качество работы. Для изобразительного искусства: альбом для рисования с качественной палкой, карандаши, фломастеры, краски (гуашь и качественная акварель медовая), стакан-непроливайка пластмассовая, кисточки несколько разных;
  • для трудового обучения: цветной картон (А4), цветной;
  • бумага (А4), в том числе двусторонняя для оригами), клей-карандаш, ножницы с закругленными краями, качественный пластилин, дощечка;
  • для работ из природных материалов можно уже летом подготовиться: засушить красивые листочки, цветы, плоды разных растений;
  • папка большая для трудового обучения;
  • накладка-клеенка на парту для уроков изобразительного и трудового обучения, салфетка;
  • папка для портфолио с файлами.

Цены на канцелярию

Канцелярия перед учебным годом продается не только в специализированных магазинах, но и крупных супермаркетах. Ведь когда, как ни сейчас, есть спрос. Обычно родители и покупают школьные принадлежности в гипермаркетах, где есть большой выбор в разных ценовых категориях.

Прежде всего — тетради. Цена на них зависит от количества страниц, качества бумаги и рисунков. Стартуют от 3,50 грн за штуку, средняя цена — 10 грн за штуку, а вот достигать могут и 50 грн. Дневники в среднем стоят 100 грн, но они не нужны первоклассникам.

Тетради
Цены на тетради. Фото: Новини.LIVE

Обложки на тетради и книги — от 40 грн за пачку. Пеналы для карандашей — от 35 грн. Ручки для письма — от 10 грн за штуку, карандаши — от 12 грн за штуку.

Ручки
Цены на ручки и карандаши. Фото: Новини.LIVE

Также в списке для первоклассников есть принадлежности для трудового обучения, им также переполнены витрины. Краски в среднем обойдутся 70 грн за палитру, цветные карандаши стартуют от 100 грн за пачку, фломастеры — от 70 грн. Стаканчики для воды — от 20 грн. Цветной картон — от 30 грн за пачку.

Канцелярия
Цены на краски. Фото: Новини.LIVE
Краски
Цены на карандаши. Фото: Новини.LIVE

Подсчет расходов

Мы подсчитали расходы на школьные принадлежности для первоклассника согласно списку школы и средних цен в магазинах:

  • тетради — 100 грн,
  • пенал — 35 грн,
  • простые карандаши — 120 грн,
  • ручки — 50 грн,
  • цветные карандаши — 100 грн,
  • фломастеры — 70 грн,
  • набор для изобразительного искусства — 120 грн.

Следовательно, на канцелярию потребуются расходы в среднем 595 грн.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время 68% образовательных учреждений имеют укрытие разного типа. Он рассказал, кто будет принимать окончательные решения о формате обучения.

Также мы писали, что Министерство образования и науки Украины рекомендует учебным заведениям перейти на очное обучение с 1 сентября. Однако рекомендация не касается тех заведений, которые находятся на территории боевых действий.

 

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