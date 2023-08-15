Список речей для школи 2023: що купувати першокласнику

Збір дитини до школи. Фото: yes-tm.com

За кілька тижнів стартує новий навчальний рік. Магазини вже переповнені товарами для школярів, тому можна завчасно купити все необхідне. І хоч не всім батькам першачків надійшли списки зі школи з необхідними речами, вони на свій розсуд почали закуплятися, аби не потрапити на зростання цін перед 1 вересня.

Скільки у магазинах Києва коштує канцелярія для школи і який список речей рекомендують купити дітям — дізналося Новини.LIVE.

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Список шкільного приладдя

Особливо ретельно до школи батьки збирають першокласників, адже це для них вперше. Батькам зазвичай надсилають список з усім необхідним для школи. Новини.LIVE отримало такий рекомендаційний документ від мами, чия дитина піде у столичну школу.

Список шкільного приладдя для першокласників. Фото: Новини.LIVE

Отже, рекомендації щодо збору дитини до школи такі:

одяг чистий і охайний, дотримання ділового стилю вітається;

наплічник (відповідно до зросту дитини);

спортивна форма для уроків фізкультури: спортивний костюм, кросівки, футболка, сумка для спортивної форми;

форма для уроків хореографії: біла футболка, чорний низ (шорти, лосіни, спідничка для дівчаток), чешки, сумка для хореографічної форми;

зошити (підписати всередині олівцем): у клітинку — 5 штук на 12 аркушів, у косу лінію (з міжрядковими лініями) на 12 аркушів — 5 штук, обкладинки для зошитів і підручників, закладки, папка для зошитів (деяким дітям зручніше мати окреме відділення в наплічнику);

пенал (3 простих загострених олівці НВ, якісна гумка, точилка, лінійка деревʼяна до 20см);

починають діти писати олівцями, їх потрібно багато. Краще купувати якісні, твердість НВ. Від того, як пише олівець, залежить в 1 класі (в числі інших причин) ставлення дитини до процесу письма;

накладка на олівець для правильного тримання (бажано);

кулькові ручки знадобляться пізніше. Діти пишуть ручками з синьою пастою (бажано світло-синього кольору, не автоматичну, зручну для дитини);

набір кольорових олівців, фломастерів. В 1 класі діти малюють і розмальовують багато. Від якості олівців залежить яскравість малюнка, комфорт при виконанні роботи і якість самої роботи. Для образотворчого мистецтва: альбом для малювання з якісним цупким папером, олівці, фломастери, фарби (гуаш і якісна акварель медова), склянка-непроливайка пластмасова, пензлики кілька різних;

для трудового навчання: кольоровий картон (А4), кольоровий;

папір (А4), зокрема і двосторонній для оригамі), клей-олівець, ножиці з заокругленими краями, якісний пластилін, дощечка, стека;

для робіт з природних матеріалів можна вже влітку підготуватися: засушити красиві листочки, квіти, плоди різних рослин;

папка велика для трудового навчання;

накладка-клейонка на парту для уроків образотворчого і трудового навчання, серветка;

папка для портфоліо з файлами.

Ціни на канцелярію

Канцелярія перед навчальним роком продається не лише у спеціалізованих магазинах, а й у великих супермаркетах. Адже коли, як не зараз, є попит. Зазвичай батьки і купують шкільне приладдя у гіпермаркетах, де є великий вибір у різних цінових категоріях.

Найперше — зошити. Ціна на них залежить від кількості сторінок, якості паперу та малюнків. Стартують від 3,50 грн за штуку, середня ціна — 10 грн за штуку, а от досягати можуть і 50 грн. Щоденники в середньому коштують 100 грн, але вони не потрібні для першокласників.

Ціни на зошити. Фото: Новини.LIVE

Обкладинки на зошити та книжки — від 40 грн за пачку. Пенали для олівців — від 35 грн. Ручки для письма — від 10 грн за штуку, олівці — від 12 грн за штуку.

Ціни на ручки та олівці. Фото: Новини.LIVE

Також у списку для першачків є приладдя для трудового навчання, ним також переповнені вітрини. Фарби в середньому обійдуться 70 грн за палітру, кольорові олівці стартують від 100 грн за пачку, фломастери — від 70 грн. Стаканчики для води — від 20 грн. Кольоровий картон — від 30 грн за пачку.

Ціни на фарби. Фото: Новини.LIVE

Ціни на олівці. Фото: Новини.LIVE

Підрахунок витрат

Ми підрахували витрати на шкільне приладдя для першокласника згідно з списком зі школи та середніми цінами в магазинах:

зошити — 100 грн,

пенал — 35 грн,

прості олівці — 120 грн,

ручки — 50 грн,

кольорові олівці — 100 грн,

фломастери — 70 грн,

набір для образотворчого мистецтва — 120 грн.

Отже, на канцелярію потрібно витратити в середньому 595 грн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Він розповів, хто ухвалюватиме остаточні рішення про формат навчання.

Також ми писали, що Міністерство освіти та науки України рекомендує навчальним закладам перейти на очне навчання з 1 вересня. Однак рекомендація не стосується тих закладів, які розташовані на території бойових дій.