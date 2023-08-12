Цены на яблоки в Украине в августе. сколько стоит 1 кг яблок в супермаркетах

Яблоки в супермаркете. Фото: science.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Многие украинцы уже находятся в ожидании великого христианского праздника – Преображения Господня, которое в народе называют Спас. В народных обычаях этот праздник означает завершение основных полевых работ и период подведения итогов. Яблочный Спас в Украине в 2023 отмечают 19 августа. В этот день собирали первые спелые яблоки, которые приносили в церковь на освящение и готовили блюда из яблок .

В ожидании Спаса и украинские ритейлеры, потому что в дни этого праздника украинцы обычно покупают больше орехов, меда и яблок. Новини.Live рассказывают, как изменились цены на яблоки в Украине и сколько стоит 1 кг этих фруктов.

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Как изменялись цены на яблоки в Украине

Как отмечают аналитики проекта EastFruit, в мае украинские производители повысили цены на яблоки. При том что до этого момента рынок яблок в Украине оставался достаточно стабильным. В воскресенье последнего месяца весны цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 23%. По данным портала о финансах и инвестициях "Минифин", средняя цена на яблоки в мае составила 25,38 грн. за 1 кг, тогда как в предыдущем месяце (апреле) цена яблок составила 18,08 грн./кг. Яблоки в Украине в мае подорожали примерно на 40%.

Но на этом удорожание этих фруктов не остановилось. Уже в начале июня цены на яблоки в Украине достигли самого высокого уровня за весь период независимости страны. В течение года средняя стоимость яблока в Украине выросла в 3,6 раза.

Такой быстрый рост цен главные участники рынка связывали с ограниченным предложением как самих яблок, так и других сезонных фруктов и ягод. В этом сезоне, из-за прохладной и длинной весны, созревание большинства сезонных фруктов и ягод значительно замедлилось.

Важно также помнить, что Херсонская и Запорожская области, которые всегда являлись основными поставщиками этих продуктов на украинский рынок, находятся под оккупацией.

Кроме того, на тот момент большинство украинских садоводов завершило сезон сбыта яблок. При этом на рынок еще не поступало яблок ранних сортов. Средняя цена на яблоки в июле составила 31,96 грн за 1 кг.

Не остановил рост цен на яблоки и старт сезона ранних сортов яблок в июле. Средняя цена на яблоки в этом месяце выросла еще на 20% и составила 38,21 грн за 1 кг.

Цена на яблоки в Украине в августе

А теперь хорошая новость для всех, кто будет активно готовиться к Яблочному Спасу. В августе средняя цена на яблоки в Украине наконец-то пошла вниз. Правда, совсем немного.

В настоящее время средняя цена на яблоки в Украине, по данным портала о финансах и инвестициях "Минифин", составляет 37,02 грн за 1 кг.

При этом следует отметить, что цены на эти фрукты могут существенно отличаться в зависимости от того, к какой сети принадлежит магазин. Так, самые дешевые яблоки в Metro. Там 1 кг этих фруктов можно приобрести за 31,10 грн. В Novus яблоки в среднем стоят 34,99 грн/кг. А вот в Megamarket эти фрукты самые дорогие — 44,90 грн/кг.

Напомним, на полках украинских магазинов фиксируют подорожание стратегического продукта – хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7% . Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.