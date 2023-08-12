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Скільки коштує відсвяткувати Спас: ціни на яблука в Україні

12 серпня 2023 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на яблука в Україні у серпні. Скільки коштує 1 кг яблук у супермаркетах
Яблука у супермаркеті. Фото: science.org
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Багато українців вже перебувають в очікуванні великого християнського свята — Преображення Господнє, яке в народі називають Спас. У народних звичаях це свято означає завершення основних польових робіт і період підведення підсумків. Яблучний Спас в Україні у 2023 році відзначають 19 серпня. Цього дня збирали перші стиглі яблука, які приносили до церкви на освячення та готували страви із яблук.

В очікуванні Спасу і українські ритейлери, тому що у дні цього свята українці зазвичай купують більше горіхів, меду та яблук. Новини.Live розповідають, як змінились ціни на яблука в Україні та скільки коштує 1 кг цих фруктів.

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Як змінювались ціни на яблуки в Україні

Як зазначають аналітики проекта EastFruit. У травні українські виробники підвищили ціни на яблука. При тому, що до цього моменту ринок яблук в Україні залишався досить стабільним. За неділю останнього місяця весни ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 23%. За даними порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін", середня ціна на яблука у травні становила 25,38 грн за 1 кг, тоді як у попередньому місяці (квітні) ціна яблук становила 18,08 грн/кг. Яблука в Україні у травні здорожчали приблизно на 40%.

Але на цьому подорожчання цих фруктів не зупинилося. Вже на початку червня ціни на яблука в Україні досягли найвищого рівня за весь період незалежності країни. Протягом року середня вартість яблука в Україні зросла в 3,6 рази.

Таке швидке зростання цін головні учасники ринку пов'язували з обмеженою пропозицією як самих яблук, так і інших сезонних фруктів та ягід. Цього сезону, через прохолодну і довгу весну, дозрівання більшості сезонних фруктів і ягід значно уповільнилося.

Важливо також пам'ятати, що Херсонська та Запорізька області, які завжди були основними постачальниками цих продуктів на український ринок, наразі перебувають під окупацією.

Крім того, на той момент більшість українських садівників завершили сезон збуту яблук. При цьому на ринок ще не надходили яблука ранніх сортів. Середня ціна на яблука у липні становила 31,96 грн за 1 кг. 

Не зупинив зростання цін на яблука і старт сезону яблук ранніх сортів у липні. Середня ціна на яблука у цьому місяці зросла ще на 20% і становила 38,21 грн за 1 кг.

Ціна на яблука в Україні у серпні

А тепер гарна новина для всіх, хто буде активно готуватись до Яблучного Спаса. У серпні середня ціна на яблука в Україні нарешті пішла вниз. Щоправда зовсім трохи.

Наразі середня ціна на яблука в Україні, за даними порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін" становить 37,02 грн за 1 кг.

При цьому слід відмітити що ціни на ці фрукти можуть суттєво відрізнятись в залежності від того, до якої мережі належить магазин. Так, найдешевші яблука у Metro. Там 1 кг цих фруктів можна купити за 31,10 грн. У Novus яблука у середньому коштують 34,99 грн/кг. А от у Megamarket цы фрукти найдорожчі — 44,90 грн/кг.

Нагадаємо, на полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

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