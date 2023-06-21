Скандальные тендеры — село в Донецкой области закупит гантели и тренажеры

Сайт электронных закупок Prozorro. Фото: google.com

В Украине список скандальных тендеров пополнил заказ власти небольшого населенного пункта в Донецкой области. Во время войны за государственные деньги закупили жителям спортивный инвентарь, а также заказали инженерные услуги по реконструкции стадиона.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.

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Детали тендеров

Согласно этой информации, власти поселка Александровка возле Краматорска провели тендер на инвентарь для спорта на 1,5 млн гривен. Торги завершились 19 июня. В них соревновались только две компании, а выиграло — ООО "ДАЙРЕКТ СПОРТ".

Александровский поселковый совет теперь обеспечат:

беговыми дорожками;

тренажерами;

велотренажерами;

гантелями и гирями;

шкафами для одежды;

мячами (волейбольными, баскетбольными, футбольными, для фитнеса);

аля фитнеса;

и другими спортивными товарами.

Закупка спортинвентаря. Источник: Prozorro

Также провели тендер на 1,42 млн грн на выдачу технических условий на присоединение объекта: "Реконструкция стадиона в универсальный (с беговыми дорожками) в Александровке Донецкой области".

Больше о тендерах

Напомним, в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное сооружение флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн гривен.

Также мы писали, что украинское правительство изменило процедуру некоторых государственных закупок с целью увеличения энергоэффективности бюджетных учреждений и учреждений. Механизм проведения подобных тендеров упростили.