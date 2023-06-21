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Скандальные тендеры: село в Донецкой области закупит гантели и тренажеры

21 июня 2023 09:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Скандальные тендеры — село в Донецкой области закупит гантели и тренажеры
Сайт электронных закупок Prozorro. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине список скандальных тендеров пополнил заказ власти небольшого населенного пункта в Донецкой области. Во время войны за государственные деньги закупили жителям спортивный инвентарь, а также заказали инженерные услуги по реконструкции стадиона.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.

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Детали тендеров

Согласно этой информации, власти поселка Александровка возле Краматорска провели тендер на инвентарь для спорта на 1,5 млн гривен. Торги завершились 19 июня. В них соревновались только две компании, а выиграло — ООО "ДАЙРЕКТ СПОРТ".

Александровский поселковый совет теперь обеспечат:

  • беговыми дорожками;
  • тренажерами;
  • велотренажерами;
  • гантелями и гирями;
  • шкафами для одежды;
  • мячами (волейбольными, баскетбольными, футбольными, для фитнеса);
  • аля фитнеса;
  • и другими спортивными товарами.
тендер
Закупка спортинвентаря. Источник: Prozorro

Также провели тендер на 1,42 млн грн на выдачу технических условий на присоединение объекта: "Реконструкция стадиона в универсальный (с беговыми дорожками) в Александровке Донецкой области".

Больше о тендерах

Напомним, в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное сооружение флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн гривен.

Также мы писали, что украинское правительство изменило процедуру некоторых государственных закупок с целью увеличения энергоэффективности бюджетных учреждений и учреждений. Механизм проведения подобных тендеров упростили.

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