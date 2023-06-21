Скандальные тендеры: село в Донецкой области закупит гантели и тренажеры
В Украине список скандальных тендеров пополнил заказ власти небольшого населенного пункта в Донецкой области. Во время войны за государственные деньги закупили жителям спортивный инвентарь, а также заказали инженерные услуги по реконструкции стадиона.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.
Детали тендеров
Согласно этой информации, власти поселка Александровка возле Краматорска провели тендер на инвентарь для спорта на 1,5 млн гривен. Торги завершились 19 июня. В них соревновались только две компании, а выиграло — ООО "ДАЙРЕКТ СПОРТ".
Александровский поселковый совет теперь обеспечат:
- беговыми дорожками;
- тренажерами;
- велотренажерами;
- гантелями и гирями;
- шкафами для одежды;
- мячами (волейбольными, баскетбольными, футбольными, для фитнеса);
- аля фитнеса;
- и другими спортивными товарами.
Также провели тендер на 1,42 млн грн на выдачу технических условий на присоединение объекта: "Реконструкция стадиона в универсальный (с беговыми дорожками) в Александровке Донецкой области".
Больше о тендерах
Напомним, в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное сооружение флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн гривен.
Также мы писали, что украинское правительство изменило процедуру некоторых государственных закупок с целью увеличения энергоэффективности бюджетных учреждений и учреждений. Механизм проведения подобных тендеров упростили.