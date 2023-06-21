Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Скандальні тендери: село на Донеччині закупить гантелі та тренажери arrow

Скандальні тендери: село на Донеччині закупить гантелі та тренажери

21 червня 2023 09:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Скандальні тендери — село на Донеччині закупить гантелі та тренажери
Сайт електронних закупівель Prozorro. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні список скандальних тендерів поповнило замовлення влади невеликого населеного пункту у Донецькі області. Під час війни за державні гроші закупили жителям спортивний інвентар, а також замовили інженерні послуги щодо реконструкції стадіону.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Деталі тендерів

Згідно з цією інформацією, влада селища Олександрівка поблизу Краматорська провела тендер на інвентар для спорту на 1,5 млн гривень. Торги завершилися 19 червня. У них змагалося лише дві компанії, а виграло — ТОВ "ДАЙРЕКТ СПОРТ".

Олександрівську селищну раду тепер забезпечать:

  • біговими доріжками;
  • тренажерами;
  • велотренажерами;
  • гантелями та гирями;
  • шафами для одягу;
  • м'ячами (волейбольними, баскетбольними, футбольними, для фітнесу);
  • аля фітнесу;
  • та іншими спортивними товарами.
тендер
Закупівля спортінвентарю. Джерело: Prozorro

Також провели тендер на 1,42 млн грн на видачу технічних умов на приєднання об'єкта: "Реконструкція стадіону в універсальний (з біговими доріжками) в Олександрівці Донецької області".

Більше про тендери

Нагадаємо, у Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштоку державного прапора України під час війни. За роботи готові віддати понад 5 млн гривень.

Також ми писали, що український уряд змінив процедуру деяких державних закупівель з метою збільшення енергоефективності бюджетних закладів та установ. Механізм проведення таких тендерів спростили.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB