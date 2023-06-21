Скандальні тендери — село на Донеччині закупить гантелі та тренажери

Сайт електронних закупівель Prozorro. Фото: google.com

В Україні список скандальних тендерів поповнило замовлення влади невеликого населеного пункту у Донецькі області. Під час війни за державні гроші закупили жителям спортивний інвентар, а також замовили інженерні послуги щодо реконструкції стадіону.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендерів

Згідно з цією інформацією, влада селища Олександрівка поблизу Краматорська провела тендер на інвентар для спорту на 1,5 млн гривень. Торги завершилися 19 червня. У них змагалося лише дві компанії, а виграло — ТОВ "ДАЙРЕКТ СПОРТ".

Олександрівську селищну раду тепер забезпечать:

біговими доріжками;

тренажерами;

велотренажерами;

гантелями та гирями;

шафами для одягу;

м'ячами (волейбольними, баскетбольними, футбольними, для фітнесу);

аля фітнесу;

та іншими спортивними товарами.

Закупівля спортінвентарю. Джерело: Prozorro

Також провели тендер на 1,42 млн грн на видачу технічних умов на приєднання об'єкта: "Реконструкція стадіону в універсальний (з біговими доріжками) в Олександрівці Донецької області".

Більше про тендери

Нагадаємо, у Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштоку державного прапора України під час війни. За роботи готові віддати понад 5 млн гривень.

Також ми писали, що український уряд змінив процедуру деяких державних закупівель з метою збільшення енергоефективності бюджетних закладів та установ. Механізм проведення таких тендерів спростили.