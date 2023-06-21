Скандальні тендери: село на Донеччині закупить гантелі та тренажери
В Україні список скандальних тендерів поповнило замовлення влади невеликого населеного пункту у Донецькі області. Під час війни за державні гроші закупили жителям спортивний інвентар, а також замовили інженерні послуги щодо реконструкції стадіону.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендерів
Згідно з цією інформацією, влада селища Олександрівка поблизу Краматорська провела тендер на інвентар для спорту на 1,5 млн гривень. Торги завершилися 19 червня. У них змагалося лише дві компанії, а виграло — ТОВ "ДАЙРЕКТ СПОРТ".
Олександрівську селищну раду тепер забезпечать:
- біговими доріжками;
- тренажерами;
- велотренажерами;
- гантелями та гирями;
- шафами для одягу;
- м'ячами (волейбольними, баскетбольними, футбольними, для фітнесу);
- аля фітнесу;
- та іншими спортивними товарами.
Також провели тендер на 1,42 млн грн на видачу технічних умов на приєднання об'єкта: "Реконструкція стадіону в універсальний (з біговими доріжками) в Олександрівці Донецької області".
Більше про тендери
Нагадаємо, у Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштоку державного прапора України під час війни. За роботи готові віддати понад 5 млн гривень.
Також ми писали, що український уряд змінив процедуру деяких державних закупівель з метою збільшення енергоефективності бюджетних закладів та установ. Механізм проведення таких тендерів спростили.