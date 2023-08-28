Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Штрафы в Украине: известно, как должников будут стимулировать выполнять судебные решения arrow

Штрафы в Украине: известно, как должников будут стимулировать выполнять судебные решения

28 августа 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — наказание должников усилят
Кошелек с деньгами. Фото: Новости. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине усилят судебный контроль за исполнением судебных решений. Это прописано в законопроекте №9462, зарегистрированном в Верховной Раде.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Читайте также:

Усиление контроля за должниками

Как отмечается, Комитет по правовой политике рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении вышеуказанный законопроект.

Проект закона по усовершенствованию положений о судебном контроле предусматривает:

  • возможность суда менять способ и механизм исполнения судебного решения по заявлению взыскателя/исполнителя;
  • усовершенствование института судебного контроля за исполнением судебных решений в админделах;
  • вводит в гражданском и хозяйственном судопроизводстве институт судебного контроля за исполнением судебных решений подобно тому, что действует в административном судопроизводстве.

В частности, документ предлагает ограниченный круг дел, в рамках которых суд будет применять такие меры как отчет об исполнении судебного решения:

  • по делу, возникающему из трудовых, по семейным правоотношениям;
  • относительно возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физлица/вреда, причиненного через совершение уголовного правонарушения;
  • о возмещении вреда, причиненного гражданину противоправными решениями, действиями или бездействием органа, занимающегося оперативно-розыскной деятельностью, досудебного расследования, прокуратуры или суда;
  • касательно возмещения морального вреда;
  • по поводу защиты прав потребителей;
  • относительно защиты чести, достоинства, деловой репутации;
  • остальные дела неимущественного характера.

К Гражданскому процессуальному кодексу (ст.148, регулирующему штрафные санкции) прибавят норму о том, что во время осуществления судебного контроля за исполнением решения суда с гражданина могут взыскать в доход госбюджета с должника штраф от 53,68 тыс. грн до 107,36 тыс. грн (от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Судебный контроль за исполнением решений по гражданским делам будет осуществлять суд, который и принял соответствующий вердикт.

Напомним, в Украине коммунальные предприятия даже на фоне войны имеют законное право подавать в суд для принудительного взыскания задолженности с потребителей. Должникам грозит серьезная ответственность, в том числе арест счетов и изъятие недвижимого имущества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз