Штрафы в Украине — наказание должников усилят

Кошелек с деньгами. Фото: Новости. LIVE

В Украине усилят судебный контроль за исполнением судебных решений. Это прописано в законопроекте №9462, зарегистрированном в Верховной Раде.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

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Как отмечается, Комитет по правовой политике рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении вышеуказанный законопроект.

Проект закона по усовершенствованию положений о судебном контроле предусматривает:

возможность суда менять способ и механизм исполнения судебного решения по заявлению взыскателя/исполнителя;

усовершенствование института судебного контроля за исполнением судебных решений в админделах;

вводит в гражданском и хозяйственном судопроизводстве институт судебного контроля за исполнением судебных решений подобно тому, что действует в административном судопроизводстве.

В частности, документ предлагает ограниченный круг дел, в рамках которых суд будет применять такие меры как отчет об исполнении судебного решения:

по делу, возникающему из трудовых, по семейным правоотношениям;

относительно возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физлица/вреда, причиненного через совершение уголовного правонарушения;

о возмещении вреда, причиненного гражданину противоправными решениями, действиями или бездействием органа, занимающегося оперативно-розыскной деятельностью, досудебного расследования, прокуратуры или суда;

касательно возмещения морального вреда;

по поводу защиты прав потребителей;

относительно защиты чести, достоинства, деловой репутации;

остальные дела неимущественного характера.

К Гражданскому процессуальному кодексу (ст.148, регулирующему штрафные санкции) прибавят норму о том, что во время осуществления судебного контроля за исполнением решения суда с гражданина могут взыскать в доход госбюджета с должника штраф от 53,68 тыс. грн до 107,36 тыс. грн (от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Судебный контроль за исполнением решений по гражданским делам будет осуществлять суд, который и принял соответствующий вердикт.

Напомним, в Украине коммунальные предприятия даже на фоне войны имеют законное право подавать в суд для принудительного взыскания задолженности с потребителей. Должникам грозит серьезная ответственность, в том числе арест счетов и изъятие недвижимого имущества.