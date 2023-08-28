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Штрафи в Україні: відомо, як боржників стимулюватимуть виконувати судові рішення

28 серпня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — покарання боржників посилять
Гаманець з грошима. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні посилять судовий контроль за виконанням судових рішень. Це прописано у законопроєкті №9462, зареєстрованому у Верховній Раді.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Як зазначається, Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту підтримати у першому читанні вищевказаний законопроєкт.

Проєкт закону щодо удосконалення положень про судовий контроль передбачає:

  • можливість суду змінювати спосіб та механізм виконання судового рішення за заявою стягувача/виконавця;
  • вдосконалення інституту судового контролю за виконанням судових рішень в адмінсправах;
  • вводить у цивільному та господарському судочинстві інститут судового контролю за виконанням судових рішень подібно до того, що діє в адміністративному судочинстві.

Зокрема, документ пропонує обмежене коло справ, у рамках яких суд застосовуватиме такий захід як звіт про виконання судового рішення:

  • у справі, що виникає із трудових, із сімейних правовідносин;
  • стосовно відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю фізособи, чи шкоди, заподіяної через вчинення кримінального правопорушення; 
  • щодо відшкодування шкоди, заподіяної громадянину протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що займається оперативно-розшуковою діяльністю, досудове розслідування, прокуратури чи суду;
  • стосовно відшкодування моральної шкоди;
  • з приводу захисту прав споживачів;
  • стосовно захисту честі, гідності, ділової репутації;
  • решта справ немайнового характеру.

До Цивільного процесуального кодексу (ст.148, що регулює штрафні санкції) додадуть норму про те, що під час здійснення судового контролю за виконанням рішення суду з громадянина можуть стягнути в дохід держбюджету з боржника штраф від 53,68 тис. грн до 107,36 тис. грн (від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Судовий контроль за виконанням рішень у цивільних справах здійснюватиме суд, який і ухвалив відповідний вердикт.

Нагадаємо, в Україні комунальні підприємства навіть на тлі війни мають законне право подавати до суду для примусового стягнення заборгованості зі споживачів. Боржникам загрожує серйозна відповідальність, зокрема арешт рахунків та вилучення нерухомого майна.

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