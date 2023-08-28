Штрафи в Україні — покарання боржників посилять

Гаманець з грошима. Фото: Новини. LIVE

В Україні посилять судовий контроль за виконанням судових рішень. Це прописано у законопроєкті №9462, зареєстрованому у Верховній Раді.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Як зазначається, Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту підтримати у першому читанні вищевказаний законопроєкт.

Проєкт закону щодо удосконалення положень про судовий контроль передбачає:

можливість суду змінювати спосіб та механізм виконання судового рішення за заявою стягувача/виконавця;

вдосконалення інституту судового контролю за виконанням судових рішень в адмінсправах;

вводить у цивільному та господарському судочинстві інститут судового контролю за виконанням судових рішень подібно до того, що діє в адміністративному судочинстві.

Зокрема, документ пропонує обмежене коло справ, у рамках яких суд застосовуватиме такий захід як звіт про виконання судового рішення:

у справі, що виникає із трудових, із сімейних правовідносин;

стосовно відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю фізособи, чи шкоди, заподіяної через вчинення кримінального правопорушення;

щодо відшкодування шкоди, заподіяної громадянину протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що займається оперативно-розшуковою діяльністю, досудове розслідування, прокуратури чи суду;

стосовно відшкодування моральної шкоди;

з приводу захисту прав споживачів;

стосовно захисту честі, гідності, ділової репутації;

решта справ немайнового характеру.

До Цивільного процесуального кодексу (ст.148, що регулює штрафні санкції) додадуть норму про те, що під час здійснення судового контролю за виконанням рішення суду з громадянина можуть стягнути в дохід держбюджету з боржника штраф від 53,68 тис. грн до 107,36 тис. грн (від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Судовий контроль за виконанням рішень у цивільних справах здійснюватиме суд, який і ухвалив відповідний вердикт.

Нагадаємо, в Україні комунальні підприємства навіть на тлі війни мають законне право подавати до суду для примусового стягнення заборгованості зі споживачів. Боржникам загрожує серйозна відповідальність, зокрема арешт рахунків та вилучення нерухомого майна.