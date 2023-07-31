Штрафы до 65 тыс. грн — для украинцев готовят новое наказание

Деньги в кошельке. Фото: google.com

В Украине власти планируют ввести новые штрафы за нарушения в общественном транспорте. Также намерены повысить размеры наказания.

Это прописано в законопроекте №6164, который парламент планирует рассмотреть во втором чтении.

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Наказание за нарушения в общественном транспорте

В случае принятия документа, за правонарушения гражданам придется отдать как минимум одну среднюю месячную заработную плату.

Законопроект вводит наказание за выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей общественного транспорта (автобусов, маршруток, троллейбусов, трамваев), а также за засорение станций и вагонов метрополитена.

Предлагают установить штраф в 10-20 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей транспорта, на станциях и вагонах метро (от 13 до 26 тысяч гривен).

Также предполагается увеличение размера штрафов за повреждение оборудования транспорта. В частности, за повреждение внутреннего оборудования и стекла транспорта будут наказывать от 26 тысяч до 65 тысяч гривен.

Закон вводит наказание за незаконное проникновение в тоннели метрополитена на уровне 30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 39 до 65 тысяч гривен).

Также законопроект предусматривает наказание за езду на крышах вагонов, межвагонных соединениях и других частях общественного транспорта. Штраф будет составлять от 26 тысяч до 54 тысяч гривен.

Кроме того, проект закона увеличит наказание за перевозку сверхурочного багажа в поезде. Хотят установить на уровне от 10 тысяч до 20 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 августа 2023 возвращаются проверки бизнеса и штрафы за неиспользование кассовых аппаратов. В частности, украинские потребители имеют законное право на фискальный чек при покупке.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.