Штрафи до 65 тис. грн — для українців готують нове покарання

Гроші в гаманці. Фото: google.com

В Україні влада планує запровадити нові штрафи за порушення у громадському транспорті. Також мають намір підвищити розміри покарання.

Це прописано у законопроєкті №6164, який парламент планує розглянути у другому читанні.

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Покарання за порушення у громадському транспорті

У разі ухвалення документа, за правопорушення громадянам доведеться віддати щонайменше одну середню місячну заробітну плату.

Так, законопроєкт запроваджує покарання за викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей громадського транспорту (автобусів, маршруток, тролейбусів, трамваїв), а також за засмічення станцій та вагонів метрополітену.

Пропонують встановити штраф у 10-20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за викидання сміття та інших предметів з вікон та дверей транспорту, на станціях та у вагонах метро (від 13 до 26 тисяч гривень).

Також передбачається збільшення розміру штрафів за пошкодження обладнання транспорту. Зокрема, за пошкодження внутрішнього обладнання та скла транспорту каратимуть від 26 тисяч до 65 тисяч гривень.

Закон вводить покарання за незаконне проникнення в тунелі метрополітену на рівні 30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 39 до 65 тисяч гривень).

Також законопроєкт передбачає покарання за їзду на дахах вагонів, міжвагонних з'єднаннях та інших частинах громадського транспорту. Штраф становитиме від 26 тисяч до 54 тисяч гривень.

Окрім того, проєкт закону збільшить покарання за перевезення понаднормового багажу у потязі. Хочуть встановити на рівні від 10 тисяч до 20 тисяч гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2023 року повертаються перевірки бізнесу та штрафи за невикористання касових апаратів. Зокрема, українські споживачі мають законне право на фіскальний чек під час покупок.

Також ми писали, що з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.