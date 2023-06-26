Штрафы до 51 тыс. грн и конфискация авто — за что могут наказать водителя

Патрульная полиция на дороге. Фото: google.com

В Украине за некоторые нарушения Правил дорожного движения предусмотрены строгие наказания. В частности, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

О том, какое наказание ждет водителей за вождение "под градусом", сообщают Новини.LIVE.

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Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

Так, если патрульная полиция обнаружит, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, то его ждет наказание в виде штрафа в 17 тыс. грн с лишением водительского удостоверения на один год.

Если водителя "под градусом" задержат повторно, то придется уплатить вдвое больший размер штрафа — 34 тыс. грн. При этом водительского удостоверения лишат на три года.

Если полиция задержит дважды в течение года, то штраф будет составлять 51 тыс. гривен с лишением прав на 10 лет и конфискацией автомобиля.

Также штраф в 40,8 тыс. грн выписывают водителям, если те откажутся от осмотра по факту опьянения.

С января 2020 года в Украине действует закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Водители получают судимость по новой статье 286-1 Уголовного кодекса даже при привлечении впервые.

Как проверить и оплатить штраф

В стране существуют официальные сервисы и мобильные приложения для проверки и уплаты штрафов. Также деньги можно заплатить непосредственно в отделениях банка или полиции. Водители могут воспользоваться терминалом полицейского прямо на месте происшествия.

В частности, можно заплатить деньги через сервис "Дія", если есть соответствующее приложение на смартфоне. Там нужно добавить водительское удостоверение в электронный кабинет водителя. В пункте "Услуги/Штрафы за нарушение ПДД" нужно выбрать карту штрафа и способ оплаты: картой, Apple Pay или Google Pay.

Также можно оплатить через мобильное приложение "Штрафы UA" и банковское приложение "Приват 24".

Больше о штрафах

Напомним, в Украине планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские автомобили. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).

Также мы писали, что в Польше водителей ждут новые штрафы, которые заработают с 1 июля текущего года. Для некоторых наказания может достичь 7 тыс. злотых (около 61,6 тыс. грн).