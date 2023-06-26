Штрафи до 51 тис. грн та конфіскація авто — за що можуть покарати водія

Патрульна поліція на дорозі. Фото: google.com

В Україні за деякі порушення Правил дорожнього руху передбачені суворі покарання. Зокрема, за керування автомобілем в нетверезому стані.

Про те, яке покарання чекає на водіїв за водіння "під градусом", повідомляють Новини.LIVE.

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Штрафи за керування авто в нетверезому стані

Так, якщо патрульна поліція виявить, що водій у стані алкогольного сп’яніння, то на нього чекає покарання у вигляді штрафу у 17 тис. грн із позбавленням водійського посвідчення на один рік.

Якщо водія "під градусом" затримають повторно, то доведеться сплатити удвічі більший розмір штрафу — 34 тис. грн. При цьому посвідчення водія позбавлять на три роки.

Якщо поліція затримає двічі упродовж одного року, то штраф становитиме 51 тисячу гривень із позбавленням прав на 10 років і конфіскацією автомобіля.

Також штраф у 40,8 тисячі грн виписують водіям, якщо ті відмовляться від огляду за фактом сп’яніння.

З січня 2020 року в Україні діє закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння транспортом у нетверезому стані. Водії отримують судимість за новою статтею 286-1 Кримінального кодексу навіть у разі притягнення вперше.

Як перевірити та сплатити штраф

В країні існують офіційні сервіси та мобільні застосунки для перевірки та сплати штрафів. Також гроші можна заплатити безпосередньо у відділеннях банку чи в поліції. Водії можуть скористатися терміналом поліцейського прямо на місці порушення.

Зокрема, можна сплатити кошти через сервіс "Дія", якщо є відповідний застосунок на смартфоні. Там потрібно додати водійське посвідчення в електронний кабінет водія. У пункті "Послуги/Штрафи за порушення ПДР" потрібно обрати картку штрафу та спосіб оплати: карткою, Apple Pay чи Google Pay.

Також можна сплатити через мобільний застосунок "Штрафи UA" та банківський застосунок "Приват 24".

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

Також ми писали, що у Польщі на водіїв чекають нові штрафи, які запрацюють з 1 липня поточного року. Для декого покарання може сягнути 7 тис. злотих (близько 61,6 тис. грн).