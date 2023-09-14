Штрафы за счетчики — сроки проверок приборов могут изменить

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине на фоне войны в некоторых городах специалисты коммунального хозяйства не могут своевременно проверить приборы учета граждан. В связи с этим намерены просить правительство сместить сроки их проведения.

Об этом сообщает издание delo.ua.

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Проверка счетчиков на фоне войны

Как сообщает издание, "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканал" не успевают выполнить требования правительственного постановления №440 от 7 апреля, поэтому планируют обратиться к Кабинету министров с просьбой продлить сроки поверки квартирных счетчиков горячей и холодной воды, а также тепловой энергии до конца текущего года.

Как объясняют поставщики коммунуслуг, из-за войны много граждан не смогли поверить счетчики в определенные сроки, ведь некоторые из них сейчас служат в армии, некоторые — за рубежом. Поэтому физически не способны выполнить требование постановления.

Соответствующее постановление возобновило обязанность поверки квартирных приборов учета для жителей территорий, не оккупированных и где не ведутся боевые действия.

Штрафы за счетчики

По словам юристов, специалисты, осуществляя плановые проверки, вправе временно снимать и забирать коммунальные счетчики. При этом могут выписывать многотысячные штрафы. Как правило, это может произойти в случаях выявления вмешательства потребителей в работу приборов.

В частности, размеры штрафов облгазов могут достигать 300 тысяч гривен. Поэтому украинцев ранее предупредили, что специалист в случае поверки счетчика должен упаковывать снятый прибор в специальный опломбированный пакет. В акте должно быть указано, что счетчик обновили.

В то же время, если у компании нет счетчика для замены, необходимо отказаться от проведения поверки, ведь коммунальные счета без фактически установленного устройства могут быть выше в разы, добавляют специалисты.

Плановые проверки счетчиков должны проводить каждые восемь лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что близится отопительный сезон, а значит, произойдут определенные изменения в вопросе жилищных субсидий. В частности, оформить помощь стало проще.

Также сообщалось, что хоть в начале лета в Украине повысили тариф на электрическую энергию — до 2,64 гривны за киловатт-час. Однако у потребителей осталась возможность платить за жилищно-коммунальную услугу вдвое меньше.