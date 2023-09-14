Штрафи за лічильники — терміни перевірок приладів можуть змінити

Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго

В Україні на тлі війни у деяких містах фахівці комунального господарства не можуть вчасно здійснити перевірки приладів обліку громадян. У зв'язку з цим мають намір просити уряд змістити терміни їх проведення.

Про це повідомляє видання delo.ua.

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Перевірки лічильників на тлі війни

Як повідомляє видання, зокрема, "Київтеплоенерго" та "Київводоканал" не встигають виконати вимоги урядової постанови №440 від 7 квітня, тому планують звернутися до Кабінету міністрів з проханням продовжити терміни повірки квартирних лічильників гарячої та холодної води, а також теплової енергії до кінця поточного року.

Як пояснюють постачальники комунпослуг, через війну багато громадян не змогли повірити лічильники у визначені терміни, адже деякі з них нині служать в армії, деякі — за кордоном. Через це фізично не здатні виконати вимогу постанови.

Відповідна постанова поновила обов'язок повірки квартирних приладів обліку для жителів територій, які не окуповані та де не ведуться бойові дії.

Штрафи за лічильники

За словами юристів, фахівці, здійснюючи планові перевірки, мають право тимчасово знімати та забирати комунальні лічильники. При цьому можуть виписувати багатотисячні штрафи. Як правило, таке може статися у випадках виявлення втручання споживачів у роботу приладів.

Зокрема, розміри штрафів облгазів можуть досягати 300 тисяч гривень. Тому українців раніше попередили, що спеціаліст у разі здійснення повірки лічильника повинен запаковувати знятий прилад у спеціальний опломбований пакет. В акті має бути вказано, що лічильник оновили.

Водночас, якщо у компанії немає лічильника для заміни, необхідно відмовитися від проведення повірки, адже комунальні рахунки без фактично встановленого приладу можуть бути вищі в рази, додають фахівці.

Планові перевірки лічильників повинні проводити кожні вісім років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що наближається опалювальний сезон, а отже відбудуться певні зміни у питанні житлових субсидій. Зокрема, оформити допомогу стало простіше.

Також повідомлялося, що хоч на початку літа в Україні підвищили тариф на електричну енергію — до 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак у споживачів залишилась можливість платити за цю житлово-комунальну послугу удвічі менше.