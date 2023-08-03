Штрафы до 25 тыс. гривен — в Раде предлагают ввести новое наказание

Игра на музыкальном инструменте. Фото: Unplush

В Украине снова планируют обновить систему наказания граждан и предпринимателей. Намерены ввести штрафы относительно публичного использования российской музыки до 25 тысяч гривен.

Об этом говорится в проекте закона №9547, зарегистрированном в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Подробнее об инициативе

Как отмечается, основная цель законопроекта — обеспечить действенные меры воздействия на хозяйствующих субъектов сферы торговли, общественного питания и в сфере услуг, которые нарушают установленные ограничения по поддержке национального музыкального продукта, а также ограничения публичного использования музыкального продукта страны-агрессора.

Сейчас за российскую музыку в караоке могут оштрафовать от 17 до 170 грн. Новый законопроект установит суровое наказание.

Согласно документу, предлагают наказывать за публичные исполнения, публичные показы, демонстрации, оповещения через любые средства связи в магазинах, общепитах, сфере услуг музыкальные фонограммы, видеограммы, музыкальные клипы, их элементы, другие произведения РФ.

Штраф будет составлять 5,1 тыс. грн. до 8,5 тыс. грн.

Повторное нарушение в течение года будет предусматривать штраф в 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине с 1 октября 2023 г. заработают некоторые нормы обновленного законодательства, касающиеся проверок бизнеса и наказаний. В частности, предпринимателей, которые будут в дальнейшем работать без регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО, "кассовых аппаратов") будут ждать штрафы.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.