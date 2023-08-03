Штрафи до 25 тис. гривень — у Раді пропонують запровадити нове покарання

Гра на музичному інструменті. Фото: Unplush

В Україні знову планують оновити систему покарання громадян та підприємців. Мають намір запровадити штрафи щодо публічного використання російської музики до 25 тисяч гривень.

Про це йдеться у проєкті закону №9547, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

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Детальніше про ініціативу

Як зазначається, основна мета законопроєкту — забезпечити дієві заходи впливу на суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та у сфері послуг, які порушують встановлені обмеження щодо підтримки національного музичного продукту, а також обмеження публічного використання музичного продукту країни-агресора.

Зараз, наприклад, за російську музику в караоке можуть оштрафувати від 17 до 170 грн. Новий законопроєкт встановить суворе покарання.

Згідно з документом, пропонують карати за публічні виконання, публічні покази, демонстрації, сповіщення через будь-які засоби зв’язку у магазинах, закладах громадського харчування, сфері послуг музичні фонограми, відеограми, музичні кліпи, їхні елементи, інші твори РФ.

Штраф становитиме 5,1 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Повторне порушення упродовж року передбачатиме штраф у 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2023 року запрацюють деякі норми оновленого законодавства, що стосуються перевірок бізнесу та покарань. Зокрема, підприємців, які надалі працюватимуть без реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО, "касових апаратів") чекатимуть штрафи.

Також ми писали, що з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.