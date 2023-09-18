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Школьники 10 областей получат ноутбуки бесплатно: кто будет иметь право

18 сентября 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Обучение в Украине — школьники 10 областей получат бесплатные ноутбуки
Урок в классе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине школы десяти областей получат ноутбуки для детей, которые будут учиться дистанционно. Однако гаджеты предоставят только некоторым школьникам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

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Как отмечают в ведомстве, ноутбуками обеспечат школы тех регионов, где будет преобладать формат обучения в дистанционном режиме. Гаджеты передадут в следующие области:

  • Черниговскую;
  • Сумскую;
  • Харьковскую;
  • Луганскую;
  • Донецкую;
  • Днепропетровскую;
  • Запорожскую;
  • Николаевскую;
  • Херсонскую;
  • Одесскую.

Как поясняют в Министерстве образования, ноутбуки распределят пропорционально по вышеуказанным регионам. Ни у одного из них не будет приоритета друг над другом.

Некоторые категории школьников получат девайсы первыми. Речь идет о детях:

  • из малообеспеченных или многодетных семей;
  • из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • имеющие особые образовательные потребности;
  • дети с инвалидностью;
  • дети, лишенные родительской опеки.

В то же время бесплатные ноутбуки не получат ученики из областей, которые не попали в вышеперечисленный перечень, а также те, кто находятся за границей.

"Учебные заведения не могут передавать полученные девайсы детям, которые находятся за границей, поскольку полученное оборудование является зарегистрированным имуществом таких заведений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Что еще следует знать

Напомним, Министерство образования и науки назвало обязательные предметы для детей за границей. Так, кроме изучения иностранных предметов, дети должны ходить на предметы, связанные с Украиной.

Также мы писали, что в столице идет процесс переименования 11 средних школ, названия которых связаны с Россией. Это важный процесс декоммунизации в Киеве.

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