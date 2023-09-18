Обучение в Украине — школьники 10 областей получат бесплатные ноутбуки

Школьники 10 областей получат ноутбуки бесплатно: кто будет иметь право
В Украине школы десяти областей получат ноутбуки для детей, которые будут учиться дистанционно. Однако гаджеты предоставят только некоторым школьникам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.
Кто получит ноутбуки бесплатно
Как отмечают в ведомстве, ноутбуками обеспечат школы тех регионов, где будет преобладать формат обучения в дистанционном режиме. Гаджеты передадут в следующие области:
- Черниговскую;
- Сумскую;
- Харьковскую;
- Луганскую;
- Донецкую;
- Днепропетровскую;
- Запорожскую;
- Николаевскую;
- Херсонскую;
- Одесскую.
Как поясняют в Министерстве образования, ноутбуки распределят пропорционально по вышеуказанным регионам. Ни у одного из них не будет приоритета друг над другом.
Некоторые категории школьников получат девайсы первыми. Речь идет о детях:
- из малообеспеченных или многодетных семей;
- из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- имеющие особые образовательные потребности;
- дети с инвалидностью;
- дети, лишенные родительской опеки.
В то же время бесплатные ноутбуки не получат ученики из областей, которые не попали в вышеперечисленный перечень, а также те, кто находятся за границей.
"Учебные заведения не могут передавать полученные девайсы детям, которые находятся за границей, поскольку полученное оборудование является зарегистрированным имуществом таких заведений", — говорится в сообщении пресс-службы.
Что еще следует знать
Напомним, Министерство образования и науки назвало обязательные предметы для детей за границей. Так, кроме изучения иностранных предметов, дети должны ходить на предметы, связанные с Украиной.
Также мы писали, что в столице идет процесс переименования 11 средних школ, названия которых связаны с Россией. Это важный процесс декоммунизации в Киеве.